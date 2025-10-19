CEDEVITA OLIMPIJA - ZADAR 97-72: Zadrani poraženi na gostovanju u Sloveniji

Košarkaši Zadra danas su od 17:00 sati igrali protiv Cedevite Olimpije u Sloveniji u sklopu 3. kola AdmiralBet ABA lige u grupi B. Slavili su domaćini rezultatom 97:72. Prva i posljednja su četvrtina ostale neriješene (19:19, 23:23), dok su druga i treća pripale domaćinu (28:17, 27:13).

Najučinkovitiji igrač u redovima Zadra bio je Mazalin 15, 5sk, 2as, a potom Ramljak 12, 4sk, 3as; Tišma 11, 1sk, 1as, 1ukr; Dundović 11; Mihailović 9, 3sk, 2as; Žganec 6, 10sk, 6as, 2ukr; Kapusta 3, 1sk, 3as; Beech 3, 1sk, 1ukr, 1blk; Torbarina 2, 1sk; Klarica 1as; Gulan i Martinez.

Zadar će iduću utakmicu odigrati 25. 10. na Višnjiku protiv Dubrave u sklopu 5. kola FAVBET Premijer lige.