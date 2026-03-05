Caspera slavi rođendan uz tjedan događanja: Izlet kroz Poljica, panel o seksualnosti nakon dijagnoze raka i radionice u Splitu

Udruga Caspera iz Splita najavila je "rođendanski tjedan" uz niz događanja koja će se održavati od 7. do 11. ožujka 2026. godine. Program uključuje radionice, izlet kroz Poljičku republiku te panel-raspravu o temi o kojoj se, kako navode iz Udruge, dugo čekao otvoren razgovor – seksualnosti nakon dijagnoze raka.

Organizatori poručuju da su sva događanja otvorena za javnost i da su svi dobrodošli, uz napomenu kako je radionica pripreme sirove hrane već popunjena. Rođendanski tjedan započinje u subotu, 7. ožujka 2026., radionicom pripreme sirove hrane koju vodi Tihana Petrović. Radionica će se održati u hotelu Split, a prijave su – kako je objavila Udruga Caspera – već popunjene.

Izlet kroz Poljičku republiku 8. ožujka

U nedjelju, 8. ožujka, na rasporedu je izlet kroz Poljičku republiku, a sudionike će voditi vodičke Aleksandra Kuzmanić i Dijana Baričević. Prijave su otvorene, a zainteresirani se mogu javiti na info@caspera.hr. U ponedjeljak, 9. ožujka, održat će se panel pod nazivom "Seksualnost nakon dijagnoze raka – razgovor koji smo dugo čekali", u hotelu Marvie. Na panelu sudjeluju:

Vinka Pleško , dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije te certificirana psihoterapeutkinja – logoterapeutkinja

, dr. med., specijalistica ginekologije i opstetricije te certificirana psihoterapeutkinja – logoterapeutkinja izv. prof. dr. sc. Ana Poljičanin , fizijatrica

, fizijatrica Ivana Radmilo , mag. forens., edukantica gestalt psihoterapije pod supervizijom

, mag. forens., edukantica gestalt psihoterapije pod supervizijom Dubravka Mandić, osnivačica brenda DermaWise, pionira u proizvodnji hrvatske intimne kozmetike

Prijave za sudjelovanje zaprimaju se putem e-maila: marina.zecic@caspera.hr. Rođendanski program završava u srijedu, 11. ožujka, radionicom s terapeuticom Ivanom Radmilo pod nazivom "Između ranjivosti i snage: tijelo u procesu oporavka". Radionica će se također održati u hotelu Marvie, a prijave se šalju na marina.zecic@caspera.hr.

"Događanja su otvorena za sve"

Iz Udruge Caspera ističu kako su sva događanja otvorena za sve zainteresirane te pozivaju građane da im se pridruže, uz napomenu da je jedino radionica sirove hrane već popunjena.