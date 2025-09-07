Carlo Acutis postaje svetac: ‘Božji influenser’ okuplja desetke tisuća hodočasnika u Vatikanu

U nedjelju, 7. rujna, na Trgu sv. Petra u Vatikanu očekuje se dolazak desetaka tisuća hodočasnika na svečanu kanonizaciju Carla Acutisa, tinejdžera poznatog kao „Božji influenser“. Papa Lav XIV. predvodit će misno slavlje na kojem će 15-godišnjak, preminuo 2006. od leukemije, biti proglašen svetim.

Tko je bio Carlo Acutis?

Carlo Acutis rođen je 1991. u Londonu, a odrastao je u Milanu. Bio je dijete suvremenog doba – volio je nogomet, obožavao igrati PlayStation i gledati filmove, ali je u isto vrijeme živio duboku vjeru koja je snažno oblikovala njegov život. Od rane dobi pokazivao je posebnu pobožnost prema Euharistiji, a pričest i molitva bili su mu svakodnevna potreba.

Iako je potjecao iz obitelji koja nije bila osobito religiozna, Carlo je još kao dijete svojim primjerom potaknuo roditelje da se vrate vjeri. Njegova majka Antonia Salzano više je puta istaknula da je upravo sin nju uveo u intenzivniji duhovni život.

„Božji influenser“ i internet

Carlo je u vrlo mladoj dobi pokazivao izniman talent za informatiku i programiranje. Sam je naučio kako izrađivati web-stranice i koristiti digitalne alate. Svoj je dar iskoristio za evangelizaciju – stvorio je internetsku platformu na kojoj je dokumentirao i predstavio euharistijska čuda iz cijeloga svijeta.

Njegova ideja bila je jednostavna, ali snažna: internet, koji mnogi koriste za površne i prolazne sadržaje, može postati kanal za širenje vjere i dobrote. Upravo zbog toga nadjenut mu je nadimak „Božji influenser“.

Život pun jednostavnosti

Unatoč svom talentu i suvremenim interesima, Carlo je živio jednostavno i nesebično. Često je pomagao beskućnicima u Milanu, volontirao u župnoj zajednici te se brinuo za djecu i starije. Svoj džeparac znao je trošiti na pomoć potrebitima, a ne na vlastite želje.

Poznat je i po rečenici koja se često citira:

„Svi se rađaju kao originali, ali mnogi umru kao kopije.“

Time je želio poručiti da svatko treba pronaći vlastiti put prema Bogu, a ne slijepo oponašati druge.

Smrt i beatifikacija

Kada mu je dijagnosticirana leukemija, Carlo je svoju bolest prihvatio s izvanrednim mirom i povjerenjem u Boga. Preminuo je 12. listopada 2006. u dobi od samo 15 godina. Njegovo tijelo počiva u Asiziju, u svetištu sv. Franje, koje i danas posjećuju tisuće hodočasnika.

Godine 2020. beatificiran je u Asiziju, a njegovo proglašenje blaženim izazvalo je veliki interes, osobito među mladima. Vatikan je priznao dva čuda koja se povezuju s njegovim zagovorom – ozdravljenje brazilskog dječaka od rijetke bolesti gušterače te ozdravljenje jedne djevojke u Firenci.

Kanonizacija i poruka Crkve

Kanonizacijom Carla Acutisa Crkva šalje snažnu poruku: svetost nije rezervirana za davna vremena ili starije generacije, nego se može živjeti i u 21. stoljeću, u svijetu interneta, tehnologije i brzih promjena.

Istoga dana svecem će biti proglašen i Pier Giorgio Frassati, mladi Talijan iz prve polovice 20. stoljeća, poznat po brizi za siromašne i socijalnoj osjetljivosti.

Očekuje se da će svečanoj misi na Trgu sv. Petra nazočiti desetci tisuća vjernika iz cijeloga svijeta, a posebno mnogo mladih koji Carla Acutisa već sada štuju kao uzora generacije odrasle u digitalnom dobu.