Carinski rat na pragu? EU parlament zaustavlja odobrenje sporazuma sa SAD-om

Europski parlament trebao bi privremeno obustaviti postupak odobravanja trgovinskog sporazuma između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država, doznaje BBC od izvora bliskih Odboru za međunarodnu trgovinu (INTA). Prema istim informacijama, odluka bi trebala biti službeno objavljena sutra poslijepodne u Strasbourgu.

Dogovor postignut u srpnju, ali bez završnog "da" Parlamenta

Riječ je o sporazumu koji su u srpnju usuglasili američki predsjednik Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, a finaliziran je na Trumpovu golf-terenu u Škotskoj. Dogovorom je bilo predviđeno da SAD snizi carine na sav uvoz iz EU-a na 15 posto.

U Bruxellesu je taj ishod tada ocijenjen kao relativno povoljan, s obzirom na to da je Trump ranije najavljivao mogućnost carina od 30 posto na europsku robu. Ipak, sporazum još nije prošao formalnu proceduru u Europskom parlamentu, a Odbor za međunarodnu trgovinu nije dovršio svoju analizu — što je, prema BBC-ju, i dovelo do odluke o pauziranju cijelog procesa.

Grenland i političke poruke dodatno zakuhali situaciju

Dodatno opterećenje za sporazum pojavilo se u subotu, svega nekoliko sati nakon što je Trump ponovno zaprijetio novim američkim carinama, ovaj put povezanim s pitanjem Grenlanda. U tom kontekstu, utjecajni njemački eurozastupnik Manfred Weber poručio je da "odobrenje u ovom trenutku nije moguće".

Tijekom završnice pregovora EU je privremeno "zamrznuo" vlastite protumjere — carine na američku robu vrijednu oko 93 milijarde eura. Ta suspenzija istječe 6. veljače.

Ako do tada ne dođe ni do produljenja zamrzavanja protumjera ni do parlamentarnog odobrenja sporazuma, europske carine na američku robu automatski bi se trebale aktivirati 7. veljače.

Moguća nova kriza u transatlantskim odnosima

BBC upozorava da bi ovakav razvoj događaja mogao dodatno zakomplicirati odnose Bruxellesa i Washingtona, i to u trenutku kada su transatlantske veze već opterećene nizom političkih i sigurnosnih pitanja.