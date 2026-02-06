Carević poludio na sudca Lovrića: Utrčao na teren i verbalno se sukobio...

Mario Carević je izgubio živce na kraju prvog poluvremena u dvoboju Lokomotive i Gorice. Lokosi vode 2:0 (Pajač 12. - 11m, Bošković 22.) nakon prvog dijela igre, a gosti iz Turopolja su imali dobru priliku na samom kraju poluvremena. Zagrepčani su dobili korner nakon što su istekle dvije predviđene minute sudačke nadoknade.

Zdenko Lovrić je odlučio pustiti da se još igra, te su Lokosi nakon kornera brzo ostali bez lopte. Goričani su krenuli u kontru, ali sudac iz Đakova je u tom trenutku dao znak za kraj prvog poluvremena. Razbjesnilo je to stratega gostujuće momčadi, koji je smatrao da je sudac prekinuo vrlo dobru priliku, pišu Sportske novosti.

Carević je utrčao na teren i verbalno se sukobio sa sucem. Moglo se čuti da je poručio svojim igračima i pomoćnicima da uopće ne trebaju izaći na teren. Svašta je tu još Carević izgovorio, sipao je vatru bez suzdržavanja, a zbog svega mu je očekivano uručen i crveni karton.