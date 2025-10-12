CANTA DALMATIA – Radionica vokalne tehnike za zborske pjevače i dirigente pod vodstvom vokalne pedagoginje Branke Pleština Stanić

17. listopada 2025. godine u 20:00 sati u sklopu ovogodišnje 5. regionalne smotre zborova „Canta Dalmatia“, u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću će se održati radionica vokalne tehnike za zborske pjevače.

Svi zainteresirani mogu se prijaviti OVDJE.

Broj mjesta je ograničen (40 mjesta).

Radionica je besplatna za sve.

Regionalna smotra „Canta Dalmatia“ se već tradicionalno održava 5. godinu u Kaštelima u organizaciji HPD „Bijaćka vila“ - Kaštela. Smotra je osmišljena u dva dijela. Prvi dio smotre, u kojem su nastupali zborovi, već je održan u dvorcu Vitturi, Kaštel Lukšić 24. 5. 2025. Drugi dio smotre je osmišljen u obliku glazbeno – pedagoških radionica za sve dirigente i zborske pjevače.

Ovogodišnju radionicu vokalne tehnike za zborske pjevače održat će profesorica Branka Pleština Stanić.

Profesorica Branka Pleština Stanić (Split, 1989.) glazbeno obrazovanje započela je u Glazbenoj školi Josipa Hatzea u razredu prof. Sanje Erceg-Vrekalo. Diplomirala je (2012.) i magistrirala (2013.) studij Solo pjevanja na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u razredu prof. Martine Gojčeta Silić. Uspješno je nastupala u zemlji i inozemstvu (Švicarska, Austrija). Surađivala je s nekoliko renomiranih orkestara (orkestar opere HNK Split, Splitski gudački kvartet, Simfonijski orkestar Muzičke akademije, Mandolinski orkestar Sanctus Domnio, Gudački kvartet Bauer) i dirigenata (M. Tarbuk, Z. Novačić, I. Lipanović, H. Zlodre, M. Boemi, R. Homen). Dobitnica je I. nagrade na Međunarodnom natjecanju Lav Mirski u Osijeku. Od 2010. do 2012. radila je kao vanjski suradnik Zbora HRT - a u Zagrebu. Aktivna je članica udruge Milka Trnina u Zagrebu te suutemeljiteljica i članica trija ConCerto. Trenutno je zaposlena u Hrvatskomu narodnom kazalištu u Splitu.