POPRIČALI SMO S LEGENDARNIM NOGOMETAŠIMA PRED DERBI: Štef i Mara o popodnevnom derbiju, "dvosjeklom maču" mladosti i kralju Livaji

Split, sunčano popodne. Dok se navijači polako okupljaju na rivi i u blizini stadiona, uspjeli smo „uhvatiti“ dvojicu velikana na kavi. Stjepan Deverić, kojeg u Zagrebu znaju kao Štefa, a u Splitu kao Stipu, i Silvio Marić, nepopravljivi purgerski enfant terrible. Obojica su u Split stigli zbog humanitarne akcije veterana na Gripama, ali sve su misli okrenute prema današnjem popodnevnom spektaklu.

Dečki, kava je popijena, derbi je tu, igra se danas popodne. Štef, vi ste ovdje "domaći", supruga je Splićanka, a igrali ste u oba dresa. Kakav je osjećaj danas u Splitu pred samu utakmicu?

Deverić: Ma, prekrasno! Uvijek me ovdje svit lijepo prihvatio. Iako ne živim tu, ostao sam vezan uz Split i pratim sve normalno. A derbi? Derbi je derbi. Ljudi gledaju tablicu, tih sedam-osam bodova prednosti za Dinamo, ali to danas popodne ne znači baš ništa. Kad istrče na teren, sve se to briše. To je zasebna utakmica.

Marić: Slažem se sa Štefom. I ja sam tu s veteranima, jedna stvarno prekrasna humanitarna gesta Hajduka i policije, ali osjeti se u gradu da se danas igra „ono pravo“. Hajduk je nesretno ispao iz Kupa, ali ne zavaravajmo se – u Splitu su oni uvijek opasni. Bit će jako teška utakmica za nas, neizvjesno do samog kraja.

Dinamo trenutno drži vrh, igra Europu, čini se da se pogodilo sa selekcijom?

Deverić: Je, momentalno su prvi, igraju Europu i vidi se da se na jedan način pogodilo s igračima. Normalno da bi Dinamu pobjeda danas sve olakšala. Ako pobijede, bježe i mirni su. Ako izgube, opet je sve puno teže i prvenstvo je otvoreno.

Marić: Mi smo ulovili pravu formu, momčad je pojačana i povratkom Livakovića, stvarno smo kvalitetni. Očekujemo dosta od današnje utakmice. Ako nam se ukaže prilika, naravno da ćemo probati pobijediti i odnijeti bodove u Zagreb.

Kako gledate na ovaj mladi Hajduk? Trener je bacio u vatru puno novih imena.

Deverić: E, to je taj dvosjekli mač o kojem pričam. Trener je uveo tu mladost, imaju oni kvalitetu, ali neiskustvo je ipak prisutno. Dosad se Hajduk nekako "provlačilo", ali vidjet ćemo danas popodne jesu li ti momci doista stasali za ovakav pritisak.

Marić: Dobra su ekipa, ali treba im malo vremena da se uigraju. Treba im još dva-tri iskusna, kvalitetna igrača uz njih da ih vode. Ovako je sav teret na tim mladim leđima.

I za kraj, neizbježna tema – Marko Livaja. Štef, vama je žao što ga više nema toliko na terenu?

Deverić: Je, iskreno mi je žao. Bez obzira na to u kakvom je stanju, Livaja Hajduku znači strašno puno. On je taj koji radi razliku. Trener ima svoju viziju, on odlučuje i on će na kraju i odgovarati za rezultat, ali Livaja je – Livaja.

Marić (ubacuje se uz osmijeh): Što tu imaš pričati? Livaja je kralj. On najviše znači ovoj momčadi. Vidjet ćemo što će biti danas na terenu, ali on je taj glavni lik.

Prognoza za popodne?

Deverić: Neka bude dobar nogomet, pa tko bude bolji.

Marić: A ja se ipak nadam da bodovi idu za Zagreb!