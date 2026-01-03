Caktaš se vraća u Dalmaciju

Mijo Caktaš (33) raskinuo je ugovor s ciparskim Anorthosisom te se vraća u hrvatski nogomet.

Kako pišu 24sata, bivši kapetan Hajduka karijeru nastavlja u Dugopolju, klubu u kojem je započeo seniorsku karijeru i trenutačno vodećoj momčadi Prve NL.

Caktaš dolazi kao slobodan igrač, a u Dugopolju vjeruju da bi s njegovim dolaskom mogli izboriti plasman u SuperSport HNL, što je glavni cilj kluba ove sezone.

Iskusni veznjak stigao je na Cipar prošlog ljeta iz turskog Kocaelispora bez odštete, no ondje je upisao tek tri nastupa. Prije Kocaelispora igrao je za Sivasspor, u koji je u siječnju 2022. godine stigao iz Osijeka, također kao slobodan igrač.

Najveći dio karijere Caktaš je proveo u Hajduku, za koji je u 228 službenih utakmica postigao 97 pogodaka i upisao 27 asistencija. U zimu 2016. godine prodan je ruskom Rubinu za milijun eura, a dvije godine kasnije vratio se u Split kao slobodan igrač.