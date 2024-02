ČAKAVŠTINA I METAL, IDEALNA KOMBINACIJA Ovaj hrvatski bend na pozornici koristi pseudonime i maske, a započeli su kao šala: "Za sada smo prvi i jedini Ča-Metal bend"

U ljeto 2003. godine osnovan je prvi ča-metal bend u Hrvatskoj. Zovu se Po'Metra Crijeva, a svoje osebujan zvuk i inspiraciju crpe iz legendi i priča Istre i Kvarnera.

Po riječima glavnog vokalista Hrvoja Karabaića izmišljaju i vlastite demone i čudovišta, a na koncertima koriste pseudonime. Album nazvan "Boškarin IV" pri kraju prošle godine po riječima glavnog vokala bio je jedan od najboljih albuma na svim relevantnim glazbenim portalima.

Osim toga, svirka koju su održali u Zagrebu proglašena je jednim od najboljih koncerata u Hrvatskoj.

Činilo bi se da je njihova publika isključivo metal, međutim tijekom svog dugogodišnjeg rada i polaganog prijelaza u etno vrstu glazbe, dobili su širu publiku te kako kažu na njihovim koncertima nitko ne ostane ravnodušan.

Donosimo priču prvog ča-metal benda Po'Metra Crijeva koji su svoj uspon tek započeli. Glavni vokalist Hrvoje Karabaić ili kako se naziva još i Č.R.U. otkrio nam je povijest benda te odakle vuku inspiraciju za pisanje svojih pjesama.

"Band Po' Metra Crijeva nastao je kao projekt dva benda One Piece Puzzle i Hesus Attor u ljeto 2003. godine i za sada smo prvi i jedini Ča-Metal bend.

Mi smo to tada doživljavali kao neki odmor od dva benda na koje smo ozbiljnije trošili vrijeme. Odmah smo to zamislili kao otvorenu zezanciju na ozbiljne metal bendove", kazao je Č.R.U.

Pseudonimi, čakavština i čudovišta

Kombinacija žestoke glazbe i čakavskog narječja zasigurno stvara poseban dojam i doživljaj. Osim što pričaju legende i priče Istre i Kvarnera, to čine uz ekspresivnu glazbu koja dominira snagom, ali u kombinaciji sa bogatim sadržajem pjesama zvuči skoro kao nadmetanje priče i muzike.

Po riječima vokalista oni su započeli ovaj bend kao šalu na klasične metal skupine. Osim štu su prvi ča-metal bend, na pozornici koriste pseudonime, a izmišljaju vlastita čudovišta i demone te imaju i maskote.

"Čakavsko narječje Kvarnera i Istre u suludoj kombinaciji sa žestokom extremnom muzikom na prvu je zvučalo urnebesno i zabavno. Naravno tu su i nezaobilazni pseudonimi koje i dan danas koristimo, te maske koje obavezno koristimo na koncertima.

Tadašnja postava je bila: Istradamus (gitara), Č.R.U. (vokal), Armageljon Espaljon (gitara), Abnormal Reactor (bas) i Digitus (bubanj)", kazao je Č.R.U.

Za glazbu koju stvaraju glavni vokal kaže da je inspiracija horor komedija. A tko su Vjever, Mucifer i Djed Mrz?

Tijekom godina rada polagano su krenuli koristiti i istarsku ljestvicu u svojim melodijama, no da bi zvuk bio "kako treba" morali su pronaći sopilista.

"Inspiracija i tekstovi benda su oduvijek bili neka horor komedija. Uz postojeće legende istre i Kvarnera mi izmišljamo i vlastite demone i čudovišta kao što su: Vjever, Mucifer, Djed Mrz, Kablodir, Frane iznutricosjek itd...

Malo po malo počeli smo sve više koristiti Istarsku ljestvicu u rifovima, melodijama i pjevanjima, ali u toj prvoj fazi nikako nismo mogli naći sopilista koji bi itekako poboljšao zvučnu sliku benda. To se desilo tek kasnije", naglasio je Č.R.U.

Izdali su dva albuma "Črne besede va Kastafskih šumah" 2003. godine i "Metal va guzice" dvije godine nakon. Nakon 2009. godine išli su na dugu pauzu, sve do 2016. godine kada su se ponovo spojili i krenuli snimati novu glazbu. Tada su upoznali i najnovijeg člana benda Šamana Šamanića koji svira klavijature i sopele. To je ujedno bila i prekretnica u zvuku i radu benda gdje dolazi do izričaja etno glazba.

"Sedam godina nakon, ja i Armageljon Espaljon (gitara) opet pomalo pokrećemo priču. Nekako se nagomilalo dobrih ideja i počeli smo raditi demo snimke te smo tražili ekipu za nastavak rada. Tu konačno dolazi i novi član Šaman Šamanić koji svira klavijature i sopele u bendu. Ubacivanje sopele je prekretnica u zvuku i radu benda, gdje se sve više okrećemo ethno izričaju našeg podneblja uronjenim u metal.

Nešto kasnije vraća se i originalni član i jedan od osnivača benda: Istradamus. Na basu u novoj postavi je Ogan Keksburg, a bubnjeve svira Tomo Niprija. Moram svakako spomenuti naše maskote ili čudovišta koji skupa sa nama uživo rade lom, a to su Hrvoje Silić (Frane Iznutricosjek) i Sanja Minić (Djed Mrz)", kazao je Č.R.U.

Novi album i razvoj glazbe

Prije nekoliko godina, točnije 2018. godine izdali su album "Ča metal" u kojem su izbrusili svoj svježi zvuk, a album "Boškarin IV" je bio proglašen i jednom od najboljih albuma prošle godine.

""Boškarin IV" je između ostalog završio među najboljim albumima za kraj prošle godine na svim relevantnijim glazbenim portalima u Hrvatskoj. Iskreno ne znam kada se to desilo nekom metal bendu kod nas", rekao je oduševljeno Č.R.U.

Njihov proces stvaranja kreće od glazbe pa onda pišu tekstove, inspiracija im dolazi od svega što ih okružuje, a imaju i antifašističke pjesme. Spomenuo je Č.R.U. i koncert u Zagrebu za kojeg je rekao da je bio jedan od najboljih koncerata u Hrvatskoj prošle godine po ljestvicama glazbenih portala.

"Zapravo inspiracija za tekstove nam dolazi od svega što nas okružuje, tako da imamo mi i angažirane, te pjesme antifašističkog narativa.

Prošla svirka u Zagrebu u je bila fantastična i uvrštena je na glazbenim portalima među najboljim koncertima prošle godine u Hrvatskoj. To nam puno znači. Rijeka i Pula su tradicionalno naši, a daleko od toga da zaostaju i drugi gradovi. Ča metal re naprvo!", zaključio je Č.R.U.

Jednu od njihovih pjesama poslušajte u nastavku.