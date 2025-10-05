Čak 350 volontera pošumljavalo požarište na Šubićevcu u Šibeniku u novoj akciji projekta Boranka

Oko 350 volontera, u najvećoj mjeri učenika šibenskih i splitskih srednjih škola, zaposlenika partnerskih tvrtki i drugih građana, pridružilo se izviđačima i šumarima Hrvatskih šuma u novoj akciji projekta Boranka koja se po prvi puta organizirala na Šubićevcu u Šibeniku.

Veliki šumski požar, koji je prošlo ljeto u svega nekoliko minuta uništio više hektara park šume na Šubićevcu, omiljenom šibenskom izletištu, samo je brzom intervencijom vatrogasaca zaustavljen pred kućama Šibenčana, ali je ostavio iza sebe crno zgarište i tisuće izgorjelih stabala. Sada je, nakon što je požarište sanirano od strane radnika Hrvatskih šuma, došlo vrijeme da se Šubićevac obnovi i posadi nova šuma kako bi se čim prije spriječila erozija tla i oporavila „pluća“ Šibenika. Tako je, u organizaciji Saveza izviđača Hrvatske i Hrvatskih šuma, koji vode kampanju pošumljavanja požarišta Dalmacije, popularnu Boranku, već osmu godinu zaredom, organizirana prva od ukupno 3 velike volonterske akcije pošumljavanja Šubićevca. Ovo je ujedno i 47. po redu akcija Boranke.

U subotu, 4.10. na prvoj akciji pošumljavanja Šubićevca skupilo se čak 350 volontera, od čega najviše učenika srednjih škola i to iz Šibenika, ali i Splita, koji su zajedničkim snagama marljivo sadili bjelogoricu i crnogoricu, a sve prema uputama izviđača i šumara. Prema uputi i planu Hrvatskih šuma, na akciji na Šubićevcu sadila se mješovita sastojina, isključivo autohtonih, domaćih vrsti i to najviše hrast crnika (česmina), crni jasen, čempres i primorac.

Na akciji su tako sudjelovali učenici i nastavnici Gimnazije Antuna Vrančića iz Šibenika, IV. Gimnazije Marka Marulića iz Splita, Nadbiskupijske klasične gimnazije iz Splita i Graditeljsko-geodetske tehničke škole iz Splita. Više od stotinu srednjoškolaca uspješno su posadili više stotina sadnica, iako im nije bilo lako jer je teren težak, a sadnja na kršu izazovna. No, entuzijazma i dobre volje mladih volontera nije nedostajalo jer su bili svjesni da ovime pomažu i budućim generacijama.

„Predložila nam je profesorica iz naše gimnazije da odemo na ovu akciju pa smo se dogovorili svi da idemo. Mislila sam da bi bilo lijepo posaditi koje stablo da nam djeca jednom mogu doći pa da im mogu pokazat i reći – ovo sam ja posadila.“ – ponosno je rekla volonterka Lucija iz IV. Gimnazije „Marka Marulića“ iz Splita.

Uz srednjoškolce akciji se pridružilo čak 140 zaposlenika Raiffeisen banke, glavnog pokrovitelja kampanje Boranka, koji već sedmu godinu aktivno sudjeluju u akcijama pošumljavanja kroz kampanju Boranka.

Pozivu se odazvalo i dosta Šibenčana, od roditelja s djecom do onih malo starijih, koji su spremno uskočili u pomoć svom Šubićevcu.

„Trebat će vremena da ovo što sad sadimo naraste, ali to sad radimo za naše potomke. Zato smo se ovoj akcije i odazvali i drago nam je da smo danas ovdje u našem Šibeniku.“ – izjavila je gospođa Ana iz Šibenika.

Ovo je prva od 3 velike akcije pošumljavanja Šubićevca u sklopu projekta Boranka, a akciju, uz organizatore iz Saveza izviđača Hrvatske i Hrvatskih šuma, pomažu i Grad Šibenik, Javna vatrogasna postrojba Šibenik, Gradsko društvo Crvenog križa Šibenik i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima Šibensko kninske županije „Priroda“, koji su se i osobno, sa svojim djelatnicima pridružili ovoj akciji.

Podsjetimo, kampanja Boranka do sada je okupila više od 13,000 volontera iz čitave Hrvatske, ali i inozemstva, a ukupno su na požarištima u okolici Splita, Solina, Makarske, Trogira, Zadra i Šibenika izviđači i drugi volonteri Boranke do sada posadili više do 130 000 novih stabala u sadnicama, sjemenu i žiru. Time je Boranka postala najveća europska volonterska akcija pošumljavanja požarišta i sjajan primjer kako okupiti brojne volontere, institucije i organizacije u obnovi prirode.

U organizaciji Boranke sudjeluju i brojne institucije koje pružaju podršku izviđačima i drugim volonterima - Hrvatske šume, HGSS, Ravnateljstvo civilne zaštite, Crveni križ. Glavni sponzori ovogodišnje Boranke su Raiffeisen banka, Radenska Adriatic, EuroCompany 99, Henkel, DM, Generali osiguranje, Fina, Endava i Dacia.

Boranku kao pokrovitelji već godinama podržavaju Europski parlament, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Američka gospodarska komora, Veleposlanstvo Kanade, UHDDR, agencija IMAGO, agencija HEARTH, Svjetska skautska fondacija (World Scout Foundation) te Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora.