Čak 12 odličja Marjana u Skoplju, prvo i drugo mjesto ekipnog poretka

Uskrs u Skoplju prošao je izvrsno za taekwondo sportaše splitskog Marjana

Uskrs u Skoplju prošao je izvrsno za taekwondo sportaše splitskog Marjana. Ukupno su u seniorskom i juniorskom uzrastu Marjanovci osvojili 12 odličja, sedam zlata, dva srebra i tri bronce u jakoj konkurenciji od preko tisuću sportaša. Seniorima je to bio posljednji ogled prije izbora popisa putnika za europsko seniorsko prvenstvo dok je juniorkama turnir u Makedoniji bio posljednji jači test pred nastup na svjetskom juniorskom prvenstvu. 

Upravo su juniorke bile fantastične, od pet reprezentativki Hrvatske iz Marjana svih pet stiglo je do zlatnog odličja i najviše stepenice pobjedničkog postolja. Marina Bilić, Petra Uglešić, Klara Uglešić, Lana Graovac i Maja Srhoj bile su besprijekorne, prošle su 17 kola ukupno bez poraza i spremne kreću za Taškent u Uzbekistanu na poprište najboljih na svijetu. 

Seniorima je europsko prvenstvo na rasporedu u svibnju i turnir u Makedoniji bio je posljednja prilika za dokazat se i izborit povjerenja izbornika pred konačni popis putnika za smotru najboljih sportaša starog kontinenta. 

 

 
 
 
 
 
Magdalena Matić i Josip Bilić Pavlinović osvojili su zlatne medalje, Matea Jelić i Nika Karabatić su srebrni dok su bronce osvojili Mila Mastelić, Paško Božić i Leon Hrgota. 

U ekipnom poretku juniorke su osvojile prvo mjesto u konkurenciji 85 klubova ispred Španjolaca i Bugara. Marjan je osvojio čak 618 bodova, Španjolci 402, a Bugari 272 boda. 

U ekipnom poretku seniora i seniorki Marjan je skupio 426 bodova, više od njih ima tek Taekwondo klub Galeb sa 555 bodova, dok je treći po bodovima reprezentacija Izraela sa 314 bodova. U seniorskoj konkurenciji nastupilo je čak 146 klubova ili nacionalnih timova. 

