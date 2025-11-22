Čabraja jedva izbjegao nezgodu na javljanju: "O je**te..."

Prošle je sezone Ivan Kelava nesvakidašnjim refleksom spriječio nezgodu u kojoj je mogla stradati voditeljica Valentina Miletić. Tijekom javljanja pored terena zapuhao je snažan nalet vjetra i srušio reflektor, a bivši vratar reagirao je u djeliću sekunde te ga zaustavio prije nego što je udario u voditeljicu. Tada je ispao junak prijenosa.

Ovoga puta, međutim, slična situacija zamalo je pogodila trenera Vukovara Silvija Čabraju — i to u trenutku dok je davao izjavu nakon poraza od Slaven Belupa (4:1). U jednom trenutku vjetar je tako naglo povukao reklamni pano da je isti završio na tlu odmah iza Čabraje.

Pao je na stražnju stranu, tek nekoliko centimetara od mjesta gdje je stajao trener i komentator MAXSporta.

Čabraja se vidljivo trgnuo od šoka, a njegova spontanih reakcija sve je otkrila.

„O, je**te…“ izletjelo mu je dok se okretao iza sebe, pokušavajući shvatiti što se upravo dogodilo.

Komentator mu je kroz smijeh dobacio da je ovaj put sve palo „na drugu stranu – na sreću i njih, a pogotovo vas“, nakon čega se i trener, još uvijek pod dojmom, uspio nasmijati.