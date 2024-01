ČABAJA: "Čop je izašao iz profesionalnog režima, razgovarali smo o tome..."

Lokomotiva je u odgođenoj utakmici 4. kola SuperSport HNL-a senzacionalno deklasirala Dinamo na Maksimiru 3:0. Junak gostiju bio je bivši Dinamov napadač Duje Čop, koji je hat-trickom u 5., 7. i 87. minuti opasno smanjio Dinamove izglede za obranu titule. Evo što je nakon utakmice rekao trener Lokomotive Silvio Čabraja.

"Otvorilo nam se u 7. minuti, kad smo imali već 2:0, i napokon smo, nakon dosta odigranih utakmica, znali sačuvati prednost protiv Dinama do kraja. Iskoristili smo Dinamove propuste i imali smo još tri, četiri jako dobre situacije. Na kraju mogu samo čestitati svojim igračima", rekao je u uvodu, javlja Index.

Je li vam ovo najveća pobjeda?

Dobio sam Istru 4:0... Dobili smo i Hajduk 4:2, ali, da, naravno da je ovo jedna od najvećih pobjeda. Velika je sreća kad dobiješ Dinamo, klub koji dominira ligom desetljećima, i to još u Maksimiru. Doveli smo četiri kvalitetna igrača iako smo izgubili trojicu i naravno da je ovo velika pobjeda.

Jeste li razbili Dinamovu pas-igru?

Najveće probleme smo im radili u izlazu kad smo osvojili loptu. Naša brza krila radila su im jako puno problema, ostavili su nam previše prostora. Rekao sam igračima da smo brži od Dinama i da će biti dobro ako budemo pravi.

Može li ovakav Dinamo do naslova prvaka i kako je igrao Živković?

Možda bi bilo bolje da je ostao u Lokomotivi... Ma, ovo je prva utakmica nakon priprema koje su bile kakve su bile. Četiri nova igrača su im došla, neki su i otišli i treba to ukomponirati. Prvo kolo na proljeće je uvijek teško i zna biti iznenađenja, ali mi smo zaslužili ovu pobjedu jer smo bili bolji.

Jeste li upozoravali na prošlu utakmicu, kad ste prosuli vodstvo protiv Dinama?

Ma ne, zašto bih to radio? Tako smo nesretno gubili od njih u zadnje vrijeme i morala se nama sreća jednom osmjehnuti.

Hipotetski, biste li mijenjali Goričana za Hoxhu?

Ne bih o tome. Iz Lokomotive je otišao kad sam ga je trenirao... Hoxha je izuzetno dobar igrač. Ako mene pitate, ova 23 igrača koje imam i još šestorica koja su tu su za mene najbolji u Hrvatskoj.

Čop?

On je izašao iz profesionalnog režima, ako se ne varam, prestao je trenirati u travnju. Trebalo mu je dosta vremena da se vrati u ritam. On je ozbiljan nogometaš i razgovarali smo o tome da ćemo dobiti jako puno ako se vrati u formu. On će nam ovog proljeća biti jako značajan igrač, a i odgajat će ove mlađe.

Favorit za naslov prvaka?

Lokomotiva.