Buvljak udruge "Zagrljaj" za očuvanje okoliša i podršku djeci s teškoćama u razvoju

Udruga osoba s posebnim potrebama "Zagrljaj" organizira humanitarni buvljak koji će se održati u utorak, 28. kolovoza 2025., od 14 do 20 sati u lučici u Dugom Ratu.

Cilj buvljaka je promocija recikliranja i očuvanja okoliša kroz prodaju rabljene odjeće, ali i prikupljanje sredstava za jačanje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju te osoba s invaliditetom na području Općine Dugi Rat i Grada Omiša.

"Naš buvljak nije samo prilika za nabaviti korisne i povoljne stvari, nego i način da zajednički podržimo osobe koje se svakodnevno suočavaju s izazovima", poručila je predsjednica udruge Antonija Petrić.

Udruga "Zagrljaj" osnovana je 2020. godine, a danas okuplja 17 korisnika i 32 člana. Aktivno djeluje na području općine Dugi Rat i okolnih mjesta Grada Omiša, s naglaskom na promicanje i unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji.

Organizatori pozivaju sve građane da se odazovu i daju svoj doprinos ovoj plemenitoj inicijativi.