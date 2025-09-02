Burno u Šibeniku, oglasili se načelnik policije i veteranska udruga : "Meni se Benkovac neće dogoditi"

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je danas tekst Nacionala u kojem tjednik navodi da je načelnik šibenske policije Sandro Santini navodno rekao da neće dopustiti benkovački scenarij u svojem gradu.

"Makar mi zadnje bilo, Benkovca ovdje biti neće", navodno je rekao Santini.

Božinović: "Nema nikakve razlike u postupanju"

"Nema nikakve razlike u postupanju između različitih policijskih uprava. Dakle, ako uspoređujete Šibenik i Benkovac, i jedna i druga policijska uprava i policijske postaje napravile su plan djelovanja, dakle sve je unaprijed planirano i policija je tu - to je važno shvatiti - da osigura javni red i mir na javnim okupljanjima. Nemam ja nikakve potvrde za ono što je kazao gospodin Santini, ja vam mogu samo reći da se dnevno čujemo i razgovaramo o svemu pa i organiziranju ovoga", rekao je Ministar unutarnjih poslova, Davor Božinović.

Nacional piše i da su se pokušaju dijela braniteljskih udruga da zabrane festival Fališ usprotivili šibenski ratni veterani.

Na konferenciji za novinare braniteljskih udruga nije govorio nitko iz Šibenika. Također, među zastavama ratnih postrojbi nije bila istaknuta zastava 113. brigade Hrvatske vojske. Nacionalov izvor kaže da su se veterani šibenske legendarne brigade izuzeli i rekli da "njihova zastava nije krpa za brisanje masnih usta po benkovačkom sajmu".

"Došlo je do toga da ćemo branitelje 113. brigade HV-a morati braniti od zabranitelja", ironično je rekao sugovornik Nacionala čiji identitet nije naveden.

U tekstu se navodi i da su predstavnici udruga koji su išli govoriti na konferenciju za novinare "okrenuli glavu i ubrzali korak" kada su, ispred šibenske pravoslavne crkve, vidjeli ratnog zapovjednika policije Nikolu Vukošića kako pije kavu s utemeljiteljem Fališab.