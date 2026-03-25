Burna 24 sata za splitske vatrogasce: Više požara i hitnih intervencija

U posljednja 24 sata vatrogasci na splitskom području imali su niz intervencija, od požara i tehničkih zahvata do pomoći hitnoj medicinskoj službi, dok su na razini županije zabilježeni i veći požari otvorenog prostora.

Javna vatrogasna postrojba Grada Splita intervenirala je jučer poslijepodne zbog požara u uredu trgovine u Ulici 141. brigade HV. Na teren je izašlo jedno vozilo sa šest vatrogasaca, a požar je uspješno stavljen pod kontrolu. Tijekom noći, u 1:26 sati, vatrogasci su imali tehničku intervenciju otvaranja vrata u Pojišanskoj ulici, gdje je sudjelovalo pet vatrogasaca s jednim vozilom.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Split zabilježilo je jednu intervenciju – u 22:30 sati pružili su pomoć hitnoj medicinskoj službi pri transportu pacijenta iz stana do vozila u Zrinsko-frankopanskoj ulici.

Na području Splitsko-dalmatinske županije zabilježeno je više požara na otvorenom prostoru. U Dugopolju (predio Križice) ujutro je planuo požar trave i niskog raslinja koji je zahvatio oko 2000 četvornih metara, a ugašen je unutar sat vremena. U Kučinama je spaljivanje izmaklo kontroli, pri čemu je opožareno oko 4000 četvornih metara, a požar su gasila dva dobrovoljna društva.

Najzahtjevnija intervencija zabilježena je u Gornjem Postinju, gdje je izbio veliki požar koji je zahvatio borovu i hrastovu šumu te nisko raslinje na površini od oko 30 hektara. U gašenju je sudjelovalo više vatrogasnih društava s ukupno šest vozila i gotovo 20 vatrogasaca. Požar je lokaliziran u večernjim satima, a tijekom noći osigurano je dežurstvo na požarištu.

Manji požari zabilježeni su i u Glavini Donjoj, gdje je izgorjelo oko jedan hektar trave i raslinja, te u Kreševu, gdje je uz prometnicu opožareno oko 100 četvornih metara. Oba požara su brzo ugašena.

U Trogiru je u poslijepodnevnim satima zabilježen i požar vozila, na kojem su intervenirala tri vatrogasca s jednim vozilom.