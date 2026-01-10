BUNDESLIGA Ispred Harryja Kanea: Luka Vušković proglašen najboljim igračem polusezone!

Iz najvišeg ranga njemačkog nogometnog prvenstva stiže uistinu spektakularna vijest: Luka Vušković u izboru navijača proglašen je najboljim igračem dosadašnjeg dijela sezone!

Koliko je taj pothvat impresivan, dovoljno je reći da su iza Hrvata ostali Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise i ostale bundesligaške zvijezde... 18-godišnji Vatreni svojim je predstavama očarao baš sve, osim neprocjenjivim talentom koji posjeduje istaknuo se i sportskom veličinom te pokazao da je pred njim velika karijera, pišu Sportske novosti.

🤯 Alongside his Goal of the Year award, #Croatia defender Luka Vušković is voted the best player of the entire @Bundesliga_EN season thus far! 🎩 Limitless. 👏 📸 @HSV #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/MuNXxypLJs — HNS (@HNS_CFF) January 9, 2026

Ova nagrada stiže samo kao još jedno u nizu priznanja Vuškovićeve kvalitete, kojemu je u ovom trenutku samo nebo granica. Kada jedan Harry Kane, koji je u 15 odigranih kola zabio čak 19 golova i podijelio pritom tri asistencije ne osvoji nagradu pored tebe, to zasigurno nosi svoju težinu... Unatoč tomu što njegov HSV u dosadašnjem tijeku sezone nije briljirao, skupivši 18 bodova i primivši čak 25 golova, Vušković je oduševljavao iz kola u kolo, a u prilog su mu išle i statistike, koje su ga redovito promicale među najbolje pojedince susreta.

Njegova zrelost i mirnoća u obrani, kao i fenomenalna duel i skok igra, na razini je najboljih obrambenih igrača svijeta, a Vušković je pokazao da ima što za ponuditi i na protivničkoj polovici. U pobjedi protiv Werdera 3:2, Vušković je bio strijelac ujedno i najboljeg pogotka sezone do ovoga trenutka; titula koju će mu do kraja teško tko oduzeti i nadmašiti njegovo remek djelo.

Pamti se i njegova impresivna reakcija kada je brzom reakcijom maltene spasio život suparničkom igraču Rasmusu Kristensenu, za što je nagrađen Fair Play potezom mjeseca. U trenutku dok je Kristensen nepomično ležao na travnjaku nakon jednog pada, upravo Vušković bio je prvi koji je dotrčao do njega i promptno mu pomogao. O Vušovićevim magičnim trenutcima dalo bi se još štošta napisati, na nama je da se nadamo da je ovo samo "početak" jedne blistave karijere...