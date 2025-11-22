Buljanova noć za pamćenje: 21 skok, rekord i pobjeda New Mexica u trileru protiv Mississippi Statea

Hrvatski košarkaš Tomislav Buljan odigrao je utakmicu života za New Mexico Lobose i ušao u sveučilišnu povijest kao najdominantniji freshman skakač. U dramatičnoj završnici Hall of Fame Classica, Lobosi su slavili 80-78, a Buljan je bio daleko najvažnija figura na parketu.

Povijesni double-double hrvatskog freshmanа

Buljan, koji u svojoj prvoj sezoni na sveučilištu igra na poziciji visokog krila, upisao je impresivan double-double učinak od 19 poena i čak 21 skoka. Time je srušio dugogodišnji rekord New Mexico Lobosa za najviše skokova u jednoj utakmici od strane freshmanа.

Dosadašnji rekord držao je sveučilišna legenda i bivši NBA igrač Kenny Thomas, koji je još 1996. godine zabilježio 17 skokova. Buljan je taj učinak nadmašio na spektakularan način, postavivši novu letvicu za buduće generacije.

Triler do posljednje sekunde

Susret je od početka do kraja bio iznimno napet. Mississippi State je u završnici došao do minimalne prednosti 77-76 na ulasku u posljednje dvije minute, no Lobosi nisu posustali. Ključni koš za povratak u vodstvo donio je layup Deytona Alburyja u samoj završnici, dok je Uriah Tenette s dva mirna slobodna bacanja odveo New Mexico na 80-77.

Bulldogsi su dobili priliku za posljednji napad, ali Lobosi su reagirali taktički – namjernim prekršajem spriječili su pokušaj trice. Nakon što je Epps pogodio prvo slobodno bacanje i namjerno promašio drugo, uslijedio je potez koji je zapečatio utakmicu.

U kaosu pod košem nakon promašenog slobodnog bacanja, upravo je Buljan dohvatio presudni skok i zadržao loptu do zvuka sirene, čime je i službeno osigurao pobjedu New Mexica.

Bio je to logičan završetak večeri u kojoj je hrvatski košarkaš dominirao u reketu i diktirao ritam utakmice.

Buljanova vrijednost nije se osjetila samo u obrani i skoku. U napadu je u završnici postigao dvije akcije koje su prelomile utakmicu: tricom je vratio Lobose u vodstvo (76-75) u posljednje dvije minute, a nekoliko napada ranije njegov precizni "hook shot" poravnao je rezultat na 71-71 i održao momčad u igri.

Velika najava sezone

Ovakva izvedba donijela je Buljanu priznanje igrača utakmice te ga odmah na početku sezone istaknula kao jednu od ključnih karika New Mexico Lobosa. Hrvatski freshman već je u ranoj fazi natjecanja pokazao da može biti razlika na parketu – i to na najvišoj sveučilišnoj razini.