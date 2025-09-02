Bulj: "Sinj je rekorder. Broj obrtnika porastao za gotovo 60 posto u tri godine"

Grad Sinj bilježi snažan rast poduzetništva, a broj obrtnika dosegnuo je rekordne razine. Prema podacima koje je na društvenim mrežama objavio gradonačelnik Miro Bulj, u 2024. godini u gradu je registrirano 786 obrtnika – što je povećanje od 19,13 posto u odnosu na prethodnu godinu. Još impresivnije, u odnosu na 2021., kada je Bulj preuzeo mandat, riječ je o rastu od čak 57,94 posto.

"To nije slučajno. Od prvog dana mandata Grad Sinj pod mojim vodstvom ulaže u naše ljude, poduzetnike i obrtnike. Subvencioniramo zapošljavanje, pomažemo ugostiteljima i ulažemo u nove ideje", poručio je Bulj.

Kako navodi, gradske potpore značajno su povećane posljednjih godina. Tako je 2020. na raspolaganju bilo 30 tisuća kuna koje su koristila svega četiri korisnika, dok je 2024. iznos potpora narastao na više od 123 tisuće eura.

Bulj ističe da je rezultat toga ne samo veći broj obrtnika, već i nova radna mjesta te sigurnost za brojne obitelji u Sinju. "Sinj raste jer vjeruje u svoje ljude. A ja vjerujem u Sinj", zaključio je gradonačelnik.