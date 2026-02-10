Bulj pred zgradom županije: "Idem kod župana Bobana i dobronamjerno ću mu reći - Blaženko, nemoj biti više Laženko, reci istinu"

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj govorio je pred zgradom Splitsko-dalmatinske županije o prijevozu.

"Ovo je jako značajna tema za stanovnike koji nemaju osiguran linijski prijevoz, a tamo gdje smo imali je sve spalo na lokalne samouprave. 2021. godine sam kao gradonačelnik dao zahtjev da županija osigura te nerentabilne linije, npr. na Zelovo ili u druga slabije naseljena područja. Država je donijela zakon, osigurala je 80 milijuna eura. Šest županija je to napravilo i krenulo. Županija je samo bila dužna prikupiti od lokalnih samouprava popis nerentabilnih linija, uputiti na ministarstvo koje bi to odobrilo i raspisati javni poziv. Županija to do danas nije napravila zbog svog nerada. Najveća štetočina naše županije je ova zgrada iza nas. 2001., 2002., 2003. godine šaljem ovaj dopis. Šibensko-kninska županija financirana je iz državnog proračuna, osigurana su sredstva. Tako je svake godine govorio župan Boban, na zadnjem donošenju proračuna 2025. godine je izjavio da će od veljače ove godine krenuti javni komunalni prijevoz ili osiguranje tih nerentabilnih linija jer je to i demografska mjera", kazao je uvodno Bulj.

Kaže da Grad Sinj iz proračuna plaća prijevoz.

"Grad Sinj je nekako osigurao taj iznos i to plaćamo iz proračuna i župan je rekao da će godišnje naša županija povući osam milijuna eura. U zadnjih pet godina je 40 milijuna eura županija izgubila i to sve ide na teret našij nerazvijenih gradova i općina u Dalmatinskoj zagori i drugim područjima. U Šibenskoj-kninskoj županiji su to donijeli jer nije bio HDZ na vlasti. U toj županiji funkcionira taj prijevoz, a ovdje smo dovedeni u poziciju da se lokalnu samoupravu kamatari, a očito u igri sa županijom", poručio je Bulj.

Kaže da su ogromne štete nastale.

"Koji je razlog što županija ne donosi ovaj komunalni linijski prijevoz? To je ključno pitanje. Čiji je interes? Sredstva su osigurana", kaže Bulj.

"Općina Muć je u situaciji da u proračunu od 4.5 milijuna eura mora milijun davati za promet. Nemamo jaslice . vrtiće, nemamo osnovne stvari za život. Svi govore kako se mora vraćati život u ruralna područja, ali očito je velika zapreka tome nečiji nerad i nesposobnost. Taj novac je osiguran i nepotrebno je davanje tih sredstava iz općinskih proračuna. Predlagala sam da se osigura barem za žene sufinanciranje vozačkog ispita, mjesta ni za to nema. Danas žene koje rade od 7 ujutro nemaju kako na posao, oni koji rade do 16 sati moraju čekati 20.30 za povratak doma. Situacija je alarmantna i apeliram da se nešto napokon pokrene", kazala je Sara Bogdan, vijećnica u Općini Muć.

Poručio je Bulj da nakon tiskovne ide kod župana Bobana.

"Idem ovo dat u protokol i idem kod župana Bobana i dobronamjerno mu reći - Blaženko, nemoj biti više Laženko, reci istinu", kaže na kraju Bulj.