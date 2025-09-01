Bulj poželio sretan početak nove pedagoške godine sinjskim vrtićima: "Djeci želim da im vrtić bude mjesto igre, smijeha i sreće"

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj prigodom početka nove pedagoške godine svim djelatnicima, tetama i djeci zaželio je sretan početak nove pedagoške godine.

“Drage odgojiteljice i odgojitelji, stručni suradnici, roditelji i najmlađi sugrađani,

s početkom nove pedagoške godine želim vam uputiti iskrene čestitke i dobre želje. Polazak u vrtić nije samo korak u obrazovanju to je početak jednog važnog životnog razdoblja. Naša djeca ulaze u svijet u kojem će učiti, rasti, razvijati se i stvarati prve prijateljske veze.

Zahvaljujem svim djelatnicima vrtića odgojiteljima, pedagozima, psiholozima, logopedima, ravnateljima i tehničkom osoblju na predanom radu, strpljenju i ljubavi koju svakodnevno pružate našoj djeci. Vi ste stup odgoja i obrazovanja u najosjetljivijem razdoblju života.

Roditeljima želim dobru suradnju s odgojiteljima jer samo zajedničkim snagama možemo osigurati da svako dijete dobije ono što zaslužuje: sigurnost, podršku i priliku za rast.

Djeci želim da im vrtić bude mjesto igre, smijeha i sreće. Neka svaki dan bude nova pustolovina", poručio je.