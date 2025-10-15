Bulj povećao stipendije sinjskim studentima

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je zaključak o povećanju studenskih stipendija na 150 eura. Riječ je o konkretnim demografskim mjerama koje imaju za cilj zadržavanje mladih i poticanje njihovog povratka nakon završetka studija. Jedna od ključnih mjera u tom smjeru je povećanje studentskih stipendija čiji mjesečni iznos sada iznosi 150 eura, što je najveći iznos dosad. U usporedbi s 2020. godinom, kada je stipendija iznosila približno 93 eura, riječ je o povećanju od čak 61,29%. Ova mjera jasno pokazuje da Grad Sinj ne samo da prepoznaje važnost obrazovanja, već ga aktivno podržava.

“Naša djeca i mladi zaslužuju podršku. Ovo nije trošak, ovo je ulaganje u budućnost Sinja. Želimo da se naši studenti, nakon što steknu znanje i iskustvo, vrate kući i doprinesu razvoju našeg grada,” istaknuo je gradonačelnik Miro Bulj.

Stipendije se dodjeljuju za deset mjeseci, a pravo na prijavu imaju svi redoviti studenti koji ispunjavaju uvjete natječaja.

Grad Sinj tako je danas raspisao i natječaj za dodjelu studentskih stipendija za akademsku godinu 2025./2026., namijenjen redovitim studentima s prebivalištem na području Grada Sinja.