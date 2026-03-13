Bulj podržao veliki stručni skup u Sinju: stiže simpozij o kriznim stanjima u sestrinstvu

U organizaciji Hrvatske udruge medicinskih sestara/tehničara i drugih radnika u zdravstvu Domovinskog rata, a pod pokroviteljstvom Grada Sinja, 8. i 9. svibnja 2026. godine u Sinju će se održati Simpozij „Krizna stanja u sestrinstvu – Sinj 2026.“. Ovaj stručni skup okupit će brojne zdravstvene djelatnike te stručnjake iz područja civilne zaštite i sigurnosti s ciljem razmjene znanja i iskustava o postupanju u različitim kriznim situacijama.

Povodom priprema za Simpozij, danas je u uredu gradonačelnika Mira Bulja održan radni sastanak na kojem su sudjelovale predsjednica i dopredsjednica HUMSTIDRZDR Ljerka Pavković i Mira Talaja, prof. prim. dr. sc. Silva Butković Soldo, Julija Budimir Bekan i Vlatko Bandalo.

Tijekom sastanka razgovaralo se o organizacijskim detaljima i važnosti teme kriznih stanja u sestrinstvu, kao i o doprinosu koji ovakvi skupovi donose zdravstvenim djelatnicima, braniteljskoj populaciji i široj zajednici. Izražena je zajednička želja da se kroz stručna izlaganja i panele dodatno osvijesti važnost pripreme zdravstvenog sustava za krizne okolnosti.

U fokusu simpozija bit će predstavljanje mogućnosti koje Republika Hrvatska ima na raspolaganju u slučaju kriznih situacija, od prirodnih nepogoda do izvanrednih zdravstvenih događaja, uz naglasak na nužnost međuresorne suradnje i učinkovite koordinacije. Skup će također istaknuti primjere dobre prakse, kao i izazove s kojima se zdravstveni djelatnici suočavaju na terenu, osobito u kontekstu iskustava iz Domovinskog rata i aktualnih globalnih kriza.

U projektu će sudjelovati i mladi Ambasadori Domovinskog rata iz SSŠ bana Josipa Jelačića iz Sinja, koji će svojim primjerom, znanjem i angažmanom dodatno motivirati vršnjake da istražuju povijest, sudjeluju u aktivnostima projekta i razvijaju svijest o važnosti očuvanja istine o Domovinskom ratu.

Gradonačelnik Miro Bulj dao je punu podšku održavanju Simpozija, ističući njegovu vrijednost za lokalnu zajednicu, ali i za nacionalni zdravstveni sustav.