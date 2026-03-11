Bulj objavio fotografiju iz bolnice: "To je naš Kaća, legenda Sinja"

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj na društvenim je mrežama podijelio emotivnu objavu o poznatom Sinjaninu Kaći, kojega je posjetio u bolnici u Splitu.

Bulj je u objavi istaknuo kako je Kaća, unatoč zdravstvenim problemima, ostao vjeran svojoj velikoj ljubavi – košarci i sinjskom Alkaru.

"Naš Kaća, ljudina, legenda i dobra duša grada Sinja. Danas u Splitu ulazim u bolničku sobu i pitam ga: 'Kaća, kako si?' Kaća na bolničkom krevetu, odgovara k'o iz topa: 'Miro u subotu je Alkar u Samoboru, kako će proć'. To je naš Kaća", napisao je Bulj.

Na kraju objave uputio je i poruku podrške.

"Našem Kaći želim brz oporavak i puno godina navijanja za naš KK Alkar Sinj", poručio je.

Objava je izazvala brojne reakcije Sinjana i navijača Alkara koji su u komentarima također poželjeli Kaći brz oporavak.