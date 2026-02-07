Bulj o Mamićevom ljubljenju ruke Ceci: "Simbol lažnog domoljublja"

Miro Bulj oglasio se nakon što se u javnosti pojavila snimka na kojoj se bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić na koncertu Svetlane Cece Ražnatović na Jahorini rukuje i ljubi ruku pjevačici.

Bulj je taj prizor ocijenio simbolom „lažnog domoljublja“ te poručio da se ljubav prema domovini ne dokazuje riječima i simbolima, nego poštenjem i odgovornošću. U nastavku prenosimo njegov komentar:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Mamićevo ljubljenje ruke Arkanovoj udovici je simbol jedne laži koja se godinama prodaje hrvatskom narodu.

Laži da se domoljublje dokazuje samo pjesmama i riječima, dok se istovremeno krade i bježi od hrvatskog pravosuđa. Takvo “zajedničarsko domoljublje” treba odbaciti.

Niste veliki Hrvati samo time što pjevate domoljubne pjesme i busate se u “hrvatska prsa”.

Ne možeš glumiti velikog Hrvata ako si ovu zemlju potkradao. Ne možeš se zaklinjati u narod, a gledati koga ćeš prevariti. Ne možeš se kititi zastavom, a Hrvatsku tretirati kao bankomat.

Domovina se voli radom, poštenjem i odgovornošću, a ne glumom. Kako kaže Sveto pismo, po plodovima ih prepoznajite", poručio je Bulj.