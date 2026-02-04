Bulj o izgradnji solarne elektrane u Sinju i Cetinskoj krajini: Zauzima površinu od 500 nogometnih igrališta, ignorira se struka i volja građana

Odluka Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije kojom se daje prihvatljivost Studiji utjecaja na okoliš za projekt sunčane elektrane Gala – Obrovac Sinjski – Grad Sinj predstavlja opasan presedan i grubo kršenje zakonom propisane procedure, stoji u priopćenju za medije stranke Most.

U nastavku prenosimo priopćenje u cijelosti:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Riječ je o najvećoj planiranoj sunčanoj elektrani u Hrvatskoj, na području Sinja i Cetinske krajine, smještenoj na izrazito osjetljivom krškom prostoru s vodocrpilištima, speleološkim objektima i značajnim prirodnim vrijednostima. Veličina sunčane elektrana je od oko 250 hektara što je istovjetno površini 500 nogometnih igrališta, a protiv ovog projekta jasno su se izjasnili lokalni stanovnici, Grad Sinj, Splitsko-dalmatinska županija, brojni znanstvenici te Povjerenstvo za procjenu utjecaja na okoliš, koje Studiju nije podržalo.

Unatoč tome, Ministarstvo je po prvi put u povijesti Republike Hrvatske donijelo rješenje o prihvatljivosti studije suprotno mišljenju vlastitog stručnog povjerenstva. Time je prekršen temeljni smisao postupka procjene utjecaja na okoliš, koji mora štititi javni interes, okoliš i zakonitost, a ne pogodovati stranim investitorima.

Ovakva odluka šalje poruku da se zakoni i procedura mogu zaobići kada je riječ o velikim interesima, dok lokalna zajednica snosi posljedice. Građani Sinja i Cetinske krajine od ovog projekta nemaju nikakvu korist, osim dugoročnih rizika po okoliš i dodatnih troškova koje već plaćaju kroz račune za tzv. obnovljive izvore energije.

„Kao gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik, jasno poručujem: ovakvo postupanje nećemo prihvatiti. Iskoristit ćemo sva raspoloživa pravna sredstva, uključujući žalbe i pokretanje upravnih sporova, kako bi se ova nezakonita odluka poništila. Ako Ministarstvo ne poštuje zakon, struku i vlastite procedure, onda je to ozbiljan udar na pravnu državu i demokratski poredak. Cetinska krajina neće biti pretvorena u koloniju za tuđe interese. Razvoj da, ali ne na štetu ljudi, okoliša i zakonitosti.“, poručio je Miro Bulj.