Bulj i Bobeta odali počast preminulim gradonačelnicima i ratnom načelniku

U povodu blagdana Svih svetih, gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj i zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta, odali su počast preminulim gradonačelnicima i ratnom načelniku bivše Općine Sinj.

Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, delegacija je posjetila grobove: Ivice Glavana – Iće, bivšeg gradonačelnika, na groblju Svetog Roka u Udovičićima, Nikole Tomaševića, bivšeg gradonačelnika, na groblju Svetog Nikole u Brnazama i Joška Bošnjaka – Čoke, posljednjeg ratnog načelnika Općine Sinj, na groblju Svih svetih u Hrvacama.

Ovim činom Grad Sinj izrazio je duboku zahvalnost i trajno sjećanje na ljude koji su svojim radom, pridonijeli razvoju i očuvanju zajednice, osobito u najosjetljivijim trenucima njezine povijesti.