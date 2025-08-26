Bulj daje 150.000 eura za obvezne radne bilježnice

Odlukom gradonačelnika Grada Sinja Mira Bulja osigurano je oko 150 tisuća eura za sufinanciranje nabave obveznih radnih bilježnica za školsku godinu 2025./2026 - putem vaučera.

"Pravo na financiranje ostvaruje svaki učenik koji u školskoj godini 2025./2026. pohađa osnovnu školu na području Grada Sinja od I. – VIII. razreda i ima zajedno s roditeljem/skrbnikom prebivalište na području Grada Sinja.

Vaučeri se mogu iskoristiti prilikom nabave obveznih radnih bilježnica

Preuzimanje vaučera za nabavu obveznih radnih bilježnica roditelji/skrbnici organizirat će osnovne škole.

Roditeljima/skrbnicima učenika koji ostvaruju pravo na financiranje, prilikom podnošenja zahtjeva u osnovnim školama dodijelit će se vaučeri u protuvrijednosti: za prvi razred osnovne škole 50,00 eura, za drugi razred osnovne škole 50,00 eura, za treći razred osnovne škole 50,00 eura, za četvrti razred osnovne škole 60,00 eura, za peti razred osnovne škole 100,00 eura, za šesti razred osnovne škole 85,00 eura, za sedmi razred osnovne škole 105,00 eura i za osmi razred osnovne škole 105,00 eura", javljaju iz Grada Sinja.

"Vaučeri se mogu iskoristiti prilikom nabave obveznih radnih bilježnica za školsku godinu 2025./2026. u knjižarama – trgovačkim društvima i obrtima, koje se bave prodajom obveznih radnih bilježnica s kojima Grad Sinj zaključio sporazum na temelju Javnog poziva", zaključuju.