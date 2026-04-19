Bulj: "Četničkom dvojcu Vučić - Dodik i danas se pričinjavaju ustaše, pa opet huškaju i prizivaju traktorijade"

Nakon izjava srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika iznesenih tijekom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaških zločina u koncentracijskom logoru Jasenovac, reagirao je saborski zastupnik Mosta i gradonačelnik Sinja Miro Bulj.

Podsjetimo, Vučić i Dodik sudjelovali su u obilježavanju u Donjoj Gradini, a pritom su iznijeli niz poruka o odnosima u regiji i ratnim temama. Dodik je, među ostalim, poručio da je "svatko tko miriše na ustašu" njegov "krvnik", dok je Vučić izjavio da "neće više biti traktora ni genocida".

Na njihove poruke osvrnuo se Bulj objavom na društvenim mrežama, u kojoj je oštro kritizirao obojicu političara.

"Četničkom dvojcu Vučić – Dodik i danas se 'pričinjavaju' ustaše, pa opet huškaju i prizivaju traktorijade iz 90-ih, za koje snose najveću odgovornost. Aleksandre i Milorade, boli vas istina o Domovinskom ratu, istina o pobjedničkom hrvatskom vojniku. Zato mirujte i budite dobri, bolje za vas", napisao je Bulj.