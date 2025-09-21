Bulj: "Anušić šalje vojsku na seljake, eutanazira svinja kako bi se Grlić Radman obogatio"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj ponovno se oglasio na društvenim mrežama, ovoga puta komentirajući ulogu Hrvatske vojske u provođenju mjera vezanih uz eutanaziju svinja zbog afričke svinjske kuge.

Bulj podsjeća da je prije nekoliko godina upozoravao kako vojska treba biti raspoređena na granici kako bi štitila Hrvatsku od, kako kaže, masovnih ilegalnih migracija.

„Cijeli progresivni spektar tada je skočio na mene. Nazivali su me fašistom, huškačem i neprijateljem slobode. A danas? Danas ista ta vojska po nalogu Anušića ide na hrvatske seljake i poljoprivrednike, pod iznimno upitnim ‘javnozdravstvenim’ okolnostima kako bi se eutanazirale svinje i kako bi Živoder Grlić Radman punio svoje džepove. Progresivci naravno šute“, napisao je Bulj.

U nastavku je oštro kritizirao dvostruke standarde vlasti:

„Dakle, vojska može protiv Hrvata, ali ne smije čuvati našu granicu od ilegalnih migranata? Seljaci i svinjogojci koji hrane Hrvatsku postali su veća opasnost od švercera ljudi i ilegalnih migranta? To je ta dvostruka logika vladajućih i njihovih medijskih saveznika.“

Zaključio je kako će uvijek biti na strani, kako kaže, naroda:

„Ja sam bio i ostajem na strani naroda i protiv onih koji žele Hrvatsku pretvoriti u poligon za tuđe interese.“