Budućnost Poljuda na stolu: U Splitu se održava forum o sudbini kultnog stadiona

Forum, posvećen trenutno jednoj od najaktualnijih tema za Split i cijelu regiju - budućnosti našeg kultnog stadiona, okupiti će ugledne stručnjake s područja sociologije, prava, ekonomije i financija, arhitekture, urbanizma, građevine, konzervatore, te naravno i sve ostale kojima nogometni stadion Poljud znači, a kako bi svi zajedno pokušali iznaći odgovore na pitanje kakva je budućnost nogometnog stadiona Poljud.

Svjesni činjenice da je prošlogodišnje nevrijeme uzrokovalo popriličnu štetu na našem nogometnom stadionu, ali istovremeno otvorilo i bezbroj ozbiljnih pitanja, te dovelo do usijanja temu potrebe gradnje novog nogometnog stadiona, ali i potaklo svih nas na djelovanje u interesu zajednice u kojoj živimo, ovogodišnji Forum RC SPLIT pokušati će kroz niz modula, predavanja i nekoliko panel rasprava odgovoriti na slijedeća pitanja: Što nam i do kada ovakav Poljud znači? U kakvom je zaista stanju Poljud danas? Je li Poljud siguran stadion? Čiji je Poljud zaista problem: gradski, državni, Hajdukov ili svih nas skupa? Kakva mu je budućnost: obnova u postojećim gabaritima, obnova i nadogradnja po novim UEFA standardima, rušenje i na njegovom mjestu gradnja novog, modernog nogometnnog stadiona ili možda njegova obnova za neke druge potrebe, a gradnja novog stadiona na nekoj drugoj lokaciji? Što je za Split isplativije, održivije i društveno važnije - temeljita rekonstrukcija ili izgradnja potpuno novog stadiona po standardima 21. stoljeća? Tko će i kako financirati bilo koju od ovih opcija?

Na ova i brojna druga pitanja odgovore će pokušati ponuditi: Ministar Tonći Glavina iz Ministarstva turizma i sporta, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, arhitekti: Mislav Salitrežić (projektant stadiona Pampas u Osijeku i novog stadiona u Kranjčevićevoj u Zagrebu), Marko Dabrović (3LHD Zagreb) i drugi, zatim sveučilišni profesori: Radoslav Bužančić (bivši pročelnik Konzervatorskog odjela u Splitu), sociologinja prof.dr.sc. Inga Tomić Koludrović, prof emeritus Ante Mihanović (projektant konstrukcije Poljuda), te Ivan Bilić, predsjednik HNK Hajduk, Jerko Marinić- Kragić, član uprave Udruge Naš Hajduk, Krešimir Budiša, direktor UHY Savjetovanje d.o.o. Split, izrađivača “Studije izvodljivosti za Nogometni stadion i kamp u Splitu“, Marijan Kustić, predsjednik HNS-a, odvjetnik Josip Mrklić, te novinari Bernard Jurišić i Blaž Duplančić.

Za više informacija o forumu posjetite https://www.rotary-split.hr/forum-2026

Ulaz je slobodan