Budite se svake noći između 3 i 5 ujutro? Evo što vam tijelo pokušava reći

Svi znamo da je san ključan za naše tjelesno, mentalno i emocionalno zdravlje.

Tijekom sna tijelo se obnavlja – mišići se opuštaju, mozak obrađuje informacije, jača se imunosni sustav, a odvijaju se i važni procesi pamćenja i učenja. Buđenje usred noći iskustvo je koje mnogi od nas poznaju – bilo da se događa povremeno ili postane redovita pojava. Saznajte što znači ako se često budite između 3 i 5 ujutro.

Riječ je o prilično uobičajenoj pojavi, piše Express. Iako se može činiti kao bezazlen prekid sna, stručnjaci upozoravaju da upravo to buđenje može biti znak da se u našem tijelu događa nešto važno.

Buđenje u isto vrijeme može upućivati na emocionalne, fizičke ili energetske blokade u tijelu koje zahtijevaju pažnju. Prema suvremenim istraživanjima i tradicionalnim medicinskim praksama poput kineske medicine, naš unutarnji biološki sat prati različite cikluse čak i dok spavamo.

Razdoblje između 3 i 5 ujutro povezano je s meridijanom pluća, koji je tada najaktivniji – puni pluća energijom i osnažuje ih za dan koji dolazi.

Oko 3 sata ujutro tijelo ulazi u fazu dubokog sna poznatu kao REM faza – tada se mozak najčešće aktivira kako bi obradio emocije i sjećanja.

Iznenadno buđenje u to vrijeme može biti znak pojačanog stresa, tjeskobe, pretjerane aktivnosti simpatičkog živčanog sustava ili hormonske neravnoteže. Može također upućivati na probleme s jetrom i detoksikacijom, budući da jetra tada dostiže svoj maksimum u procesu čišćenja organizma.

Što možete poduzeti?

Preporučuju se vježbe disanja ili druge tehnike opuštanja. Važno je da tijelo ostane ušuškano i na toplome, kako biste pomogli plućima da učinkovito obavljaju svoju funkciju i opskrbe tijelo kisikom.

Provedite više vremena na dnevnom svjetlu, osobito ujutro – to pomaže u regulaciji biološkog ritma. Svjetlosna terapija pokazala je dobre rezultate kod nesanice i poremećaja cirkadijalnog ritma. Redovito vježbajte, izbjegavajte kofein i alkohol u kasnim popodnevnim i večernjim satima i nemojte jesti kasno navečer, piše N1.