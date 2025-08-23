Budite se između dva i četiri ujutro? Evo zašto

Stručnjaci su dali savjete kako se prestati buditi usred noći.

Postoji razlog zašto se mnogi ljudi bude između 2:00 i 4:00 ujutro. Prema stručnjacima, na buđenje tijekom noći utječe niz čimbenika.

Istraživanja pokazuju da nakon otprilike četiri do pet sati sna počinjemo imati manje dubokog sna. To znači da, ako idemo spavati između 21 i 23 sata, veća je vjerojatnost da ćemo se probuditi između 2:00 i 4:00. Dr. Mariyam H. Malik, liječnica opće prakse u Pall Mall Medicalu, kaže da određene prehrambene navike mogu spriječiti ta noćna buđenja, piše Express.

Manjak magnezija može dovesti do nemirnijeg sna

Ovaj esencijalni mineral pomaže opuštanju mišića i regulaciji neurotransmitera koji imaju ulogu u spavanju.

Malik dodaje da kofein, teški obroci, alkohol i šećer mogu pridonijeti lošoj noći sna. “Prehrana bogata šećerom i rafiniranim ugljikohidratima može uzrokovati oscilacije razine šećera u krvi, što dovodi do budnosti tijekom noći”, rekla je.

Zamijenite večernji obrok

Lisa Artis, zamjenica izvršne direktorice The Sleep Charity, objašnjava: "Malo je vjerojatno da ćete osjećati glad usred noći čak i ako vam razina šećera u krvi padne, ali kako biste smanjili buđenja u nedoba, isprobajte alternative za svoj posljednji obrok ili večernji međuobrok."

"Umjesto međuobroka temeljenih na ugljikohidratima ili slatkoga, odlučite se za namirnice bogate proteinima i magnezijem, poput kuhanih jaja, svježeg sira, bučinih sjemenki, špinata, tamne čokolade, indijskih oraščića, pilećih zabataka ili puretine."

Vježbe disanja i manje ekrana

Malik također savjetuje da se prije spavanja izbjegava korištenje mobitela. Umjesto toga, odaberite “umirujuće aktivnosti” ili “tehnike opuštanja”, prenosi N1.

Objasnila je: "Prije spavanja bavite se umirujućim aktivnostima, poput čitanja, slušanja opuštajuće glazbe ili prakticiranja tehnika opuštanja, kao što su duboko disanje ili meditacija."

Dodala je: "Plavo svjetlo elektroničkih uređaja može potisnuti proizvodnju melatonina. Pokušajte izbjegavati ekrane barem dva sata prije spavanja ili koristite filtre plavog svjetla. Najbolje je uređaje puniti preko noći u drugoj prostoriji."