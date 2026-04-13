Brzom intervencijom helikopterske posade HRZ-a prevezen životno ugrožen pacijent iz Dubrovnika do Splita

Piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva su sinoć, 12. travnja 2026., helikopterom Mi-171Sh prevezli životno ugroženog pacijenta iz Opće bolnice Dubrovnik do KBC-a Split.

Hitni helikopterski prijevoz provela je četveročlana posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Posada je poletjela iz vojarne “Knez Trpimir” u Divuljama u 19:30 te je u 20:30 sletjela na helidrom Opće bolnice Dubrovnik i preuzela životno ugroženog pacijenta s medicinskim timom. Iz Dubrovnika prema Splitu posada je poletjela u 20:40, a na helidrom KBC-a Split sletjela je u 21:25 gdje je pacijenta preuzela hitna medicinska služba.

Kapetan helikoptera satnik Duje Voloder istaknuo je kako su ovakve akcije pokazatelj brze reakcije i sjajne obučenosti posade. “Ponosni smo jer smo sudjelovali u spašavanju ljudskog života, a pilotski poziv je poseban jer ima i humanu dimenziju.”