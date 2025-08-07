BRUTALNO PRETUČENA PRED DJETETOM: 34-godišnja Alma preminula nakon mjesec dana u komi, iza sebe je ostavila troje djece

Alma Ćosović iz Crne Gore u nedjelju je preminula od posljedica teških ozljeda koje joj je nanio Dušan Ramić.

Bila je u komi više od mjesec dana nakon što ju je Ramić brutalno pretukao pred očima njezinog maloljetnog djeteta. Alma je iza sebe ostavila troje maloljetne djece.

Vijest je objavio Centar za ženska prava iz Crne Gore na svojem Facebook profilu. Napisali su i da očekuju da počinitelj bude primjereno kažnjen, ali i da ć se država pobrinuti za djecu žrtava femicida, piše Dnevnik.hr.

Napisali su i da je ovaj femicid još jedna potvrda da su žene u Crnoj Gori izložene ekstremnom nasilju, a da odgovor države nije ni blizu zakonom propisanih standarda.