Brutalno nasilje u školi, majka tvrdi da su joj sinu udarali glavom o umivaonik

Šokandanslučaj vršnjačkog nasilja dogodio se u jednoj zagrebačkoj osnovnoj školi gdje su dvojica učenika brutalno pretukla svog vršnjaka. Kako je ispričala majka napadnutog dječaka, napadači su ga zaskočili u školskom toaletu, napali ga i udarali mu glavom o umivaonik i zid. Zbog napada je dječak proveo večer na hitnoj pomoći, piše Jutarnji list.

Povod napada - prijateljski zagrljaj

Prema riječima majke, sve je započelo jer se njezin sin, učenik višeg razreda, uglavnom druži s djevojčicama, zbog čega ga dio kolega zadirkuju da je homoseksualac. Iako su zbog uvreda već bili kod školskog pedagoga, u ponedjeljak je verbalno nasilje preraslo u fizičko.

"Povod napadu bio je taj što je moj sin zagrlio jednu od djevojčica u razredu. To je, kako se stalno druže, među njima normalno i prijateljski. No druga je učenica taj zagrljaj snimila i poslala video dečku iz drugog razreda kojemu je to zasmetalo", govori majka.

Ubrzo nakon toga, dvojica vršnjaka iz susjednog razreda presrela su njezinog sina na velikom odmoru. Jedan od njih udario mu je šamar i uputio mu prijeteće upozorenje.

"Kaj se družiš s tim curama, one su naše vlasništvo. Eto, tu su mu rečenicu izgovorili", tvrdi majka.

Napad u toaletu i večer na hitnoj

Upozorenje i šamar očito nisu bili dovoljni jer su ga nasilnici na sljedećem odmoru zaskočili u toaletu i brutalno pretukli.

"Nakon što su ga izudarali šakama po glavi i tijelu, pa čak i lupali mu glavom o zid i lavabo, moj je sin ostao izbezumljen, a druga su djeca stajala ispred WC-a i svemu se smijala. Napad su profesorima prijavile curice koje se s njim druže", kazala je potresena majka.

Dodala je kako njezin sin nakon napada satima nije čuo na jedno uho te se žalio na jaku glavobolju. Odmah je došla po njega u školu, nakon čega su otišli na hitnu pomoć gdje su proveli cijelu večer. Srećom, liječnici nisu utvrdili teže fizičke ozljede te je dječak pušten kući iza 22 sata.

"Fizički je on danas okej, no psihički nije. Već neko vrijeme ga zadirkuju, a sada je došlo i do ovoga. Do kraja tjedna sigurno neće na nastavu", rekla je majka, napomenuvši kako napadači nisu članovi bande o kojoj se tjednima pisalo.

Škola pokreće postupak, čeka se policija

Ravnateljica škole potvrdila je da se napad dogodio te je najavila da će dvojica učenika snositi sankcije.

"Sve će se obaviti prema proceduri škole kada je u pitanju vršnjačko nasilje. Više informacija vam trenutačno ne mogu dati", poručila je.

Slučaj istražuje i policija, no prema riječima majke, ona i njezin sin još uvijek nisu dali službenu izjavu.