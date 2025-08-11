Brutalni napad na rivi: Jedan čovjek teško ozlijeđen, drugi u bolnici. Uhićen napadač!

Policijski službenici Policijske postaje Brač dovršili su kriminalističko istraživanje nad 37-godišnjim muškarcem zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela na štetu tri osobe u mjestu Sumartin.

U nedjelju 10. kolovoza 2025. godine oko 02:45 sati, na rivi u Sumartinu, osumnjičeni je fizički napao dvojicu muškaraca ( u dobi od 30 i 23 godine) s kojima se nalazio u društvu i tom prilikom im je nanio ozlijede koje su okarakterizirane kao teške.

Treći muškarac, u dobi od 23 godine, koji se također nalazio zajedno s njima, pokušao je spriječiti napad, no i on je zadobio lakšu tjelesnu ozljedu.

Ozlijeđenim osobama je liječnička pomoć pružena u KBC-u Split. Trećem oštećenom je konstatirana lakša tjelesna ozljeda (udarac u bradu) te je pušten kući. Prvom oštećenom su utvrđene teške tjelesne ozljede (prijelom nosne kosti s pomakom i prijelom desnog lakta) te je pušten kući, dok je drugom oštećenom, također s teškim tjelesnim ozljedama (fraktura nosa i sinusa, krvarenje u sinusima), pružena medicinska pomoć, a potom je zadržan u bolnici radi daljnje obrade.

Osumnjičeni je uhićen te je nad njim provedeno kriminalističko istraživanje. Jutros, 11. kolovoza 2025.godine oko 9:00 sati je predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.