BRUTALAN ZLOČIN U HRVATSKOJ Ubio polubrata koji je o njemu skrbio

Mi smo svi u šoku, šteta. On je uvijek bio prijazan, nikad s njim nije bilo problema. Što se to dogodilo među njima, je li izbila neka svađa, ne znamo, kazali su nam šokirani susjedi 66-godišnjaka koji je u stanu u Sesvetama ubio 85-godišnjeg člana obitelji.

Kako je priopćila policija, u nedjelju, 30. studenog, između 15 i 16 sati 66-godišnjak je u svojem stanu oštrim predmetom usmrtio 85-godišnjeg člana obitelji.

- Osumnjičeni je uhićen te priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Na mjestu događaja, u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Zagrebu, obavljen je očevid. U tijeku je kriminalističko istraživanje - izvijestila je policija. Susjedi obitelji kažu da je riječ o polubraći te da je 85-godišnjak bio skrbnik 66-godišnjaku.

- Ubijeni je godinama živio u Švicarskoj, mislim da je tamo imao i obitelj. Vratio se u Hrvatsku nakon smrti majke da bi brinuo o polubratu po majci. Nikad ih nismo čuli da se svađaju ili nešto - kazali su za 24 sata.