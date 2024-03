BRUNO MARIĆ: "Bilo je razdoblja u kojima su suci svojim pogreškama išli više u korist Hajduku"

Već se danima govori o hrvatskim nogometnim sucima, čije se komunikacije snimljene u VAR-sobi dijele s javnošću. Neke su, navodno, i presnimljavane, pa se brojne odluke dovode pod znak sumnje. To, ali i prijetnje koje su stizale na njegov mobitel, izazvale su ostavku Brune Marića s mjesta predsjednika Komisije za suce HNS-a

Afera VARleaks ovih je dana tema svih sportskih razgovora. Jer kako ne bi bila, kad je SuperSport Hrvatska nogometna liga neizvjesna, a čak se tri kluba bore za naslov prvaka. I naravno, svaki od ta tri kluba gleda način kako da se zaštiti, piše tportal.

Nakon prošlotjednog kiksa Hajduka protiv Varaždina sve se podiglo na još veću potenciju, pa su u javnost počele izlaziti snimke iz VAR sobe u kojima se želi ukazati na sudačke propuste.

Prvom čovjeku Komisije za suce pri HNS-u počele su stizati prijetnje, te je on odlučio podnijeti ostavku. I sada je u razgovoru za Sportske novosti dao nekoliko zanimljivih odgovora.

"Ni u snu nisam mislio da ćemo doći do toga da u javnost 'iscure' snimke iz VAR sobe, a posebno ne da će izaći dodatno montirane na vrlo zločest način, s tendencijom da naškode samim sucima. Za mene je to čisto kazneno djelo. Nažalost, mislim da su si oni, koji su pokrenuli sve to, zabili nož u leđa i požalit će zbog toga, ne zbog toga što će nastradati, nego zbog toga što se na snimkama vidi da su suci u VAR sobi i na terenu mahom donosili ispravne odluke, a i one koje su bile pogrešne bile su rezultat ljudskih pogreški", pojasnio je Marić, pa na upit novinara zašto je podnio ostavku rekao.

"Isključivo zbog prijetnji meni i mojoj obitelji. Ne mogu izaći u javnost sa sadržajem tih prijetnji jer njima se bavi policija i sigurno će biti kaznenih prijava. Odluku sam donio nakon što mi je sin rekao da ide na izlet, ali da nikome neće reći da se preziva Marić jer da bi ga mogli napasti zbog toga kad shvate da je iz Daruvara. Jedna kukavička osoba je preko društvenih mreža pustila gnjusne i prijeteće poruke. Tu sam kukavicu prijavio policiji, koja je potom podnijela kaznenu prijavu, ali državno odvjetništvu u Splitu je tu prijavu odbacilo. I sad taj lik ponovno piše da dolazi u Daruvar i likuje. Pritiscima sam se othrvao, a prijetnjama se ne želim više odupirati jer prezirem takav način i on je neodrživ..

Govoreći o tim pritiscima, mislite na Hajduk, pitao ga je glavni urednik SN-a.

"Zna se da je Hajduk već tražio moju smjenu. Jedno vrijeme kružile su tendenciozne priče o tome da suci pomažu Hajduku, što nije bila istina. Bilo je razdoblja u kojima su suci svojim pogreškama išli više u korist Hajduku, u nekim razdoljima protiv Hajduka, ali sudilo se uvijek pošteno. Kako Hajduku, tako i svim drugim klubovima. Nitko od klubova nema pravo pričati o nezadovoljstvu zbog toga što su ih suci samo zakidali".

