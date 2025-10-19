Brojni Omišani su prosvjedovali protiv brze ceste: "Ovo je stručna glupost. Skupo, opasno i teško izvedivo"

Predstavnik Saveza za Poljica i dipl. ing. građevine Ivan Vulić iz Zakučca istaknuo je da sadašnji projekt smatra “rješenjem bez pokrića”.

„Ovo što imamo sada nije nikakvo rješenje, troše se novci bezveze. Već 25 godina predlažemo tunel od Zakučca do Duća koji bi riješio prometne probleme i ponudio funkcionalno, logično i jeftinije rješenje. Trenutni plan ne omogućuje normalan pristup Omišu, s obilaznice se ne može sići u grad, a s autoceste kod Blata na Cetini ne možete se uključiti nazad. To su osnovni propusti, a tek onda dolazi pitanje ambijenta i okoliša,“ rekao je Vulić.

Dodao je i da se ne slaže s idejom ugradnje rotora unutar tunela.

„Rotor u tunelu je stručna glupost. Vodio sam izgradnju tunela Sveti Rok i znam što govorim. Takvo rješenje je opasno, skupo i tehnički teško izvedivo,“ naglasio je.

Jedan od organizatora prosvjeda Ivan Barišić upozorio je na manjkavosti projekta i proceduralne nelogičnosti.

„Izabran je izvođač, ali ugovor još nije potpisan. Projekt je nepotpun i ne rješava ključne prometne probleme – dapače, stvara nove. Iz Omiša se neće moći izravno izaći, već će se morati produžiti pa ponovno spuštati u gužvu. Zbog toga su osmislili rotor usred brda, više tunela i vijadukata, znatno skuplju varijantu. Dio materijala iz tunela planira se iskoristiti za završetak gradske luke, što se predstavlja kao ‘ušteda’. Mi nismo protiv gradnje, već tražimo racionalno i sigurno rješenje,“ rekao je Barišić, dodavši da će organizatori o svemu obavijestiti i Europsku komisiju te predsjednika Vlade RH.

Prosvjed je protekao mirno, uz poruku građana da neće odustati od zahtjeva za, kako kažu, stručno, održivo i transparentno rješenje cestovne povezanosti omiškog područja.