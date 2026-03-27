Brojni neodgovorni vozači ignorirali zabrane! Vozač autobusa bez zimske opreme, četiri prometne nesreće...

Policija je sankcionirala 40 vozača teretnih vozila s priključnim vozilom koji su se kretali zabranjenim cestama

Tijekom jučerašnjeg dana, za vrijeme dok su bili proglašeni zimski uvjeti na cestama, policijski službenici postupali su prema vozačima koji nisu poštivali zabrane prometovanja, izvijestila je tijekom petka PU primorsko-goranska

Na području Vrbovskog iz prometa je jučer isključeno ukupno 80 vozila zbog zabrane prometovanja na dionicama autoceste A6, državne ceste DC3 te županijskim i lokalnim cestama. Policija je sankcionirala 40 vozača teretnih vozila s priključnim vozilom koji su se kretali zabranjenim cestama.

Jedan vozač autobusa upravljao je vozilom bez propisane zimske opreme na DC3, što je izazvalo zastoj prometa u oba smjera od 16:53 sati. Promet je djelomično pušten u 18:20 sati, a u 19:50 sati normaliziran u oba smjera.

U nadležnosti Policijskih postaja Delnice i Vrbovsko zabilježene su četiri prometne nesreće – tri na području Delnica i jedna u Vrbovskom. Uzrok nesreća bila je neprilagođena brzina uvjetima na snijegu prekrivenom kolniku, pri čemu je jedna osoba lakše ozlijeđena.

Na čvoru Vrbovsko, ispred tunela Rožman Brdo u smjeru Zagreba, došlo je do zastoja zbog teretnog vozila koje se popriječilo na kolniku. Vozilo je isključeno iz prometa, a vozač, državljanin Poljske, sankcioniran je zbog upravljanja vozilom nakon isključenja.

Podsjećamo vozače da je obavezno korištenje zimske opreme na zimskim dionicama cesta u Hrvatskoj do 15. travnja. Ova obveza vrijedi za sva motorna vozila, bez obzira na trenutne vremenske uvjete, a u slučaju snijega i leda vozači moraju imati propisanu zimsku opremu na svim cestama - izvijestili su iz PU primorsko-goranske.

