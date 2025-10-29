Close Menu

Brojne adrese u Splitu sutra će biti bez struje, čak i centar grada

Donosimo točno vrijeme i lokacije

HEP je izvijestio da će tijekom četvrtka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.

Split

Ulica: STINICE 35-41,41A,53,55 STINICE 38-42,48,48A,58 KOPILICA 26,26B,27 od 21 do 00.00

Tekst se nastavlja nakon oglasa

HERCEGOVAČKA 54, 52, 56, 50, 48 od 8.30 do 14 sati

PERISTIL,BULIČEVA,LUKAČIČEVA,SEVEROVA,ARHIĐAKONOVA,KRAJ SV.DUJE,GRABOVČEVA ŠIRINA,DIO KREŠIMIROVE,ADAMOVA,IZA VESTIBULA,BURINOVA,DOSUD,ILIRSKE AKADEMIJE,KRAJ SV.IVANA,HOTEL JUPITER,HOTEL SLAVIJA od 6.30 do 7.30

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
1
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0