Brojne adrese u Splitu sutra će biti bez struje, čak i centar grada

HEP je izvijestio da će tijekom četvrtka dio srednje Dalmacije biti bez električne energije zbog redovnih radova.
Split
Ulica: STINICE 35-41,41A,53,55 STINICE 38-42,48,48A,58 KOPILICA 26,26B,27 od 21 do 00.00
HERCEGOVAČKA 54, 52, 56, 50, 48 od 8.30 do 14 sati
PERISTIL,BULIČEVA,LUKAČIČEVA,SEVEROVA,ARHIĐAKONOVA,KRAJ SV.DUJE,GRABOVČEVA ŠIRINA,DIO KREŠIMIROVE,ADAMOVA,IZA VESTIBULA,BURINOVA,DOSUD,ILIRSKE AKADEMIJE,KRAJ SV.IVANA,HOTEL JUPITER,HOTEL SLAVIJA od 6.30 do 7.30
