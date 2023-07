BROJI SE SITNO DO ULTRE "Logističke" pripreme oko Parka mladeži su u punom zamahu. Stranci su "okupirali" Rivu i Marmontovu

Ultra Europe festival označava svojevrsni početak vrhunca turističke sezone u Splitu. Deseci tisuća mladih iz gotovo cijelog svijeta posjećuju Grad pod Marjanom zbog najvećeg partyja u ovom dijelu svijeta. Trodnevni spektakl, nema nikakve sumnje, potpuno je izmijenio turistički "krvnu sliku" grada.

Sredinom dana prošetali smo ulicama Splita, Rivom, Marmontovom, ali i okolicom Parka mladeži na kojemu za koji sat počinje glazbeni spektakl.

Oko Parka mladeži još nema gužve, ali "logističke" pripreme su u punom zamahu.

Priprema je najvažniji dio svakog projekta pa tako i dobre zabave na Ultri; mora se na vrijeme osigurati dovoljna zaliha tekućine...

Štekati na rivi redom su puni stranaca. I među prolaznicima su dominanstno strani i mladi posjetitelji koji su mahom stigli zbog Ultre. Glavni modni dodatak jesu koferi i prtljaga što znači da je većina odabrala stići u Split tik prije početaka festivala. Nosevi su im "u mobitelima" dok zbunjeno tragaju za smještajem.

Zbog vrućina koje nisu zaobišle ni Split, većina traži i najmanji hlad dok krate vrijeme do početka glazbenog spektakla.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: Katarina Maljković Foto: Katarina Maljković Foto: Katarina Maljković Foto: Katarina Maljković Foto: Katarina Maljković Foto: Katarina Maljković Foto: Katarina Maljković Foto: Mario Matana Foto: Mario Matana Foto: Mario Matana Foto: Mario Matana Foto: Mario Matana Foto: Mario Matana

Kako se pripremiti za najuzbudljiviji festivalski vikend u godini?

Koferi su spakirani, ulaznice su osigurane – vrijeme je da se krene prema Splitu i da euforija u bojama festivala ULTRA Europe napokon započne. Ususret početku devetog izdanja festivala organizatori su pripremili sve najvažnije smjernice i informacije o festivalu, kako bi se za vrijeme boravka posjetitelji mogli posvetiti najvažnijim stvarima – druženju, prijateljstvu i glazbi.

Za sve one koji će od 7. do 9. srpnja svoje splitsko odredište pronaći na Parku Mladeži nekoliko je važnih informacija. Glavni ulaz za posjetitelje ove se godine nalazi na parkiralištu uz pomoćni teren RNK Split, na raskrižju Ulice Hrvatske mornarice i Put Glavičina. VVIP ulaz je uz Ulicu Hrvatske mornarice, a VIP ulaz na parkingu preko puta centra Joker. Ulaz se u petak, na prvi dan festivala, otvara u 19 sati, a u subotu i nedjelju u 20 sati, uz mjere sigurnosti koje su na najvišoj mogućoj razini. Osim četiri prepoznatljive pozornice, posjetitelji će moći uživati u brojnim interaktivnim sadržajima, raznolikoj ponudi hrane i pića, između ostalog i ponuda veganske i vegetarijanske, i prodajnim mjestima, gdje će se, između ostalog, moći pronaći i najnovija festivalska modna kolekcija.

Posjetitelje očekuje i dobro znana Macan tattoo zona smještena uz stepenice koje vode sa travnjaka Parka Mladeži na bacalište, a koja uz tetovaže nudi i festivalske naljepnice, privjeske, postere te oznake za kofere. Posebnost ove radionice je u tome da su svi proizvodi nastali od strane osoba s invaliditetom čime su pokazale da bez obzira na svoje razne poteškoće mogu napraviti proizvode na svjetskoj razini, a to ULTRA prepoznaje od samih početaka. Upravo to ocrtava misiju poduzeća - suzbiti diskriminaciju i ograničavanje osobe na osnovi invaliditeta i pokazati sve kvalitete koja osoba s invaliditetom ima i može razviti.

Na službenoj stranici festivala, kao i na svim društvenim kanalima, može se pronaći detaljan popis svih dozvoljenih i nedozvoljenih stvari na samoj lokaciji. Profesionalne foto i video kamere su zabranjene, ali mogu se ponijeti GoPro i ostale action kamere. Bilo koja vrsta zapaljivih sredstava, oružja, sprejevi, alkoholna pića i hrana, laseri, veći lanci, pištolji na vodu, maske za lice, kao i bilo koja vrsta ilegalnih supstanci, strogo su zabranjeni na prostoru festivala. No, s druge strane organizatori pozivaju na kreativnost odjevnih kombinacija, pozitivne plakate i zastave te najbolje raspoloženje! Iako organizatori savjetuju da se na festival ne dolazi s torbom, ukoliko je ona nužna, obavezno mora biti plastična i prozirna te ne prelaziti dimenzije od 33x43 cm. Male clutch torbe, neseseri te torbice oko struka bit će dozvoljene.

Ove godine posjetitelji će moći iznajmiti posebne ormariće za odlaganje stvari kako bi one ostale na sigurnom. Svi ormarići opremljeni su USB utičnicom (2*USB A & 1* USB C) za punjenje telefona (ili power bank) na festivalu, ali se mora osigurati vlastiti kabel za punjenje. Ormarići će biti postavljeni iza glavnog ulaza i dostupni su do zatvaranja festivala, a mogu se neograničeno otvarati s digitalnim "ključem" koji se može dijeliti. Ormarić je dimenzija 25x30x40 cm, po cijeni od 14 €/ dan festivala ili 42 € za sva tri dana.

Za sve one koji iz raznih krajeva svijeta stižu u Dalmaciju, važno je istaknuti da je Split grad pod zaštitom UNESCO-a zbog čega se posjetitelji pozivaju na držanje propisanih pravila, uzajamno poštivanje domaćina i svih njegovih bogatstava – od građana, spomenika kulturne baštine i svih ostalih posebnosti. Tako je na javnom mjestu zabranjena konzumacija alkoholnog pića, neprimjereno odijevanje, buka te vršenje nužde, koji podliježu strogim financijskim kaznama.

Kako bi maksimalno ubrzali ulazak na stadion, preporučuje se zamjena narukvica u danima prije festivala. To će biti moguće na dvije lokacije – Zapadna obala, od srijede, 5. srpnja do subote 8. srpnja od 11:00 do 23:00, a na Parku mladeži od četvrtka, 6. srpnja do nedjelje, 9. srpnja od 15:00 do 3:00 ujutro.

Važno je imati na umu da je cijeli festival Cashless što znači da se plaćati može kreditnim karticama, pametnim telefonima te putem festivalskih narukvica koje je prije toga potrebno napuniti na jednoj od TOP UP stanica, gotovinom ili karticama, prije te za vrijeme samog festivala. To je moguće učiniti već od srijede, na Zapadnoj obali, od 11 do 23 sata, od četvrtka ispred glavnog ulaza na stadion Park Mladeži, od 15 do 22 sata, te na brojnim lokacijama unutar stadiona, za vrijeme trajanja festivala. Minimalna uplata iznosi 10€, a ako se uplaćuje putem Mastercard® kartica, ne plaća se usluga uplate u iznosu od 2,50€.

Ulaznice se od danas jedino mogu kupiti ispred Glavnog ulaza na festivalu ili na Zapadnoj obali i to trodnevne ulaznice po cijeni od 115€ te jednodnevne po cijeni od 79€. Nakon srijede ulaznice će se jedino moći Ostalo je još samo 100 VIP ulaznica koje se mogu osigurati po cijeni od 389€ za sva tri dana ili za pojedini dan po cijeni od 199€. Cijeli kapacitet Destination ULTRA Europe paketa te opcija payment plana potpuno su rasprodani.

Među partnerima festivala je i Hrvatska turistička zajednica, koja je dala značajan doprinos u pozicioniranju Hrvatske kao jedne od top europskih festivalskih destinacija i koja podsjeća sve turiste da je hrvatska obala, od skrivenih uvala do tirkiznih zaljeva, najbolje ljetno osvježenje. Konzum je i ove godine ponosni sponzor festivala ULTRA Europe, a svim posjetiteljima nudi široki asortiman proizvoda koji će poboljšati njihovo ULTRA iskustvo. Kako bi zadržali raspoloženje, bili hidratizirani te puni dobre energije, tijekom vrućih party večeri, Konzum nudi širok izbor bezalkoholnih i energetskih pića te veliki izbor svježih i smrznutih jela. Cjelokupna ponuda Konzuma može se provjeriti na internetskoj stranici.

Sve informacije o festivalu, osim na službenoj stranici www.ultraeurope.com, mogu se pronaći i na Facebook stranici festivala, Twitter profilu, Instagram profilu, gdje će u narednim danima biti predstavljena brojna ovogodišnja iznenađenja te noviteti.

Popis svih lokacija, partyja i cijene ulaznica se mogu pronaći na poveznici:

https://ultraeurope.com/tickets/festival/

RASPORED DOGAĐANJA DESTINATION ULTRA 2023:

7-9. srpnja – ULTRA Europe, stadion Park Mladeži, Split

srpnja – Regatta Party, 585 Clubu, Bol, Brac srpnja – ULTRA Beach, Carpe Diem Beach Club, Pakleni otoci, Hvar srpnja – RESISTANCE Hvar, Carpe Diem Beach Club, Pakleni otoci, Hvar srpnja – RESISTANCE VIS, tvrđava Fort George, Vis

OSIGURAJTE SVOJE ULAZNICE ZA FESTIVAL ULTRA EUROPE 2023

Priopćenje policije

Tijekom petka, subote i nedjelje ( 07./08, 08./09 i 09./10.srpnja) u Splitu, na prostoru sportskog kompleksa Park Mladeži održat će se javno okupljanje pod nazivom “Ultra Europe 2023.godine“.

Policijski službenici će sukladno sigurnosnoj prosudbi i planu, provoditi mjere i radnje vezano uz osiguranje javnog okupljanja. Također, policijski službenici opservirat će sigurnosno interesantnih lokacija na području grada Splita gdje možemo očekivati okupljanje većeg broja građana ovisno o kretanju i okupljanju posjetitelja.

Posebna regulacija prometa

U petak (07./08.), subotu (08/09.) i nedjelju (09./10. srpnja) od 19:30 sati do 06:30 sati redarska služba zajedno s policijskim službenicima uspostaviti će blokadne punktove u užoj zoni sportskog kompleksa i za sav promet će biti zatvorena:

ulica Hrvatske mornarice od raskrižja s ulicom Domovinskog rata do raskrižja s ulicom Ante Starčevića

ulica Mike Tripala od križanja s Putom Supavla do raskrižja s ulicama Velimira Terzića i Put Brodarice

ulica Put Brodarice

Tijekom privremenog zatvaranja prometnica promet će biti omogućen autobusima javnog gradskog prijevoza, vozilima stanara, vozilima žurnih službi i taxi vozila.

Obzirom na potrebu zatvaranja cesta uz mjesto održavanja javnog okupljanja, a činjenicu da je u ovom trenutku povećani broj turista u gradu radi čega je intenzivniji i cestovni promet, napominjemo kako su od petka do nedjelje u vremenu od 19:30 sati do 06:00 sati, mogući zastoji i gužve u prometu posebno na prometnicama prema Marjanskom tunelu i prometnicama na području Spinuta i Lovreta.

Savjetujemo građane da tijekom trajanja javnog okupljanja, od petka do nedjelje, posebno u vrijeme najvećeg intenziteta prometa izbjegavaju prometovanje u užoj zoni centra grada i da koriste alternativne pravce. Također, s obzirom na očekivani povećani intenzitet prometa, molimo građane za dodatno strpljenje i da na terenu prate upute i zapovijedi policijskih službenika.

Parkiranje vozila

Također, u cilju neometanog pristupa vozila žurnih službi širem prostoru javnog okupljanja i u cilju protočnosti prometa, dodatno ukazujemo građanima na obvezu da se pridržavaju propisa vezanih uz parkiranje osobnih vozila, te da ista ostavljaju i parkiraju isključivo na mjestima koja su za to predviđena, jer će u suprotnom ista biti uklonjena sukladno zakonu.

Savjeti za posjetitelje

Obzirom da se na javnom okupljanju očekuje veliki broj posjetitelja, savjetujemo posjetitelje da na javno okupljanje sa sobom ne nose vrijedne predmete, odnosno da novac i predmete kao što su primjerice mobiteli i tehnika, te novčanike i osobne dokumente stalno drže pod nadzorom kako bi izbjegli mogućnost gubitka ili krađe istih.

Snimanje javnog okupljanja

Obavještavamo građane kako će policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije i za vrijeme održavanja javnog okupljanja vršiti snimanje na stadionu i prilaznim pravcima.

Pozivamo građane i posjetitelje javnog okupljanja da poštuju smjernice, upozorenja i zapovijedi policijskih službenika kako u prometu tako i na stadionu.