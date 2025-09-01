Broj mrtvih nakon razornog potresa u Afganistanu prešao 800

Potres magnitude 6 pogodio je istočni Afganistan u blizini pakistanske granice.

"Broj žrtava i ozlijeđenih je visok, ali budući da je područje teško dostupno, naši timovi su još uvijek na licu mjesta", rekao je glasnogovornik ministarstva zdravstva Sharafat Zaman.

Vladin glasnogovornik potvrdio je da je broj poginulih dosegao 812, dodajući da je više od 3000 ljudi ranjeno.

Sharafat Zaman kaže da su spasilačke operacije u tijeku i da je nekoliko sela uništeno.

Ministarstvo obrane je zrakoplovom dopremilo 30 liječnika i 800 kg lijekova u Kunar kako bi podržalo bolnice preopterećene žrtvama.

Američki geološki zavod priopćio je da je potres pogodio surovu pokrajinu Kunar u nedjelju u 23:47 sati, a epicentar mu je bio 27 km sjeveroistočno od grada Jalalabada u pokrajini Nangarhar. Bio je na dubini od samo 8 km. Plitkiji potresi obično uzrokuju veću štetu.

Potres magnitude 4,5 dogodio se 20 minuta kasnije u istoj pokrajini.