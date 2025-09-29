Brodosplit sudionik projekta plutajućih vjetroelektrana Eolmed

Brodosplit je sudjelovao u projektu Eolmed, ključnoj inicijativi u vlasništvu i pod vodstvom tvrtke Qair za obnovljivu energiju, te jednom od prvih pilot-projekata plutajućih vjetroturbina u Francuskoj, smještenom približno 18 kilometara od obale Gruissana u regiji Occitanie.

Projekt je ušao u završnu fazu nakon uspješnog porinuća triju plutajućih platformi tijekom rujna, koje nose vjetroturbine pojedinačne snage 10 MW, s ukupnim instaliranim kapacitetom od 30 MW.

Eolmed predstavlja značajan korak u razvoju obnovljivih izvora energije u Francuskoj i doprinosi energetskoj tranziciji Europe kroz inovativnu tehnologiju plutajućih vjetroelektrana. Očekuje se da će projekt osigurati proizvodnju električne energije za tisuće kućanstava te doprinijeti dekarbonizaciji energetskog sustava.

U realizaciji projekta sudjelovalo je više međunarodnih partnera, među kojima je i Brodosplit, zajedno s talijanskim Fincantierijem i drugim specijaliziranim tvrtkama. Brodosplit je bio zadužen za proizvodnju i isporuku metalnih konstrukcija plutajućih temelja, izrađenih prema najvišim standardima kvalitete i sigurnosti.

Prije uključivanja u projekt Eolmed, Brodosplit se afirmirao u području plutajućih vjetroprojekata kroz suradnju s francuskom tvrtkom Ocergie, kojoj je izradio inovativnu mjernu plutaču OCG-Data za projekt Blue Oracle u regiji Occitanie. Plutača je opremljena LiDAR-om i naprednim senzorima za praćenje vjetra, valova, struja te bioraznolikosti mora, čime omogućuje prikupljanje ključnih podataka za razvoj plutajućih vjetroelektrana i očuvanje pomorskog okoliša.

Sudjelovanje u projektu Eolmed potvrđuje tehničku stručnost Brodosplita i sposobnost uključivanja u složene međunarodne projekte u području obnovljivih izvora energije, te ističe doprinos hrvatske brodogradnje razvoju inovativnih energetskih rješenja u Europi.