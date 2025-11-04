Brodosplit: "Dobili smo odobrenje za uklanjanje azbestnih panela s broda Moby Drea"

Iz Brodosplita poručuju kako je nakon višemjesečnih regulatornih postupaka i tehničkih provjera službeno odobreno izvođenje radova na uklanjanju pregradnih panela koji sadrže azbest s broda Moby Drea, koji je u vlasništvu tvrtke Med Fuel sa sjedištem u Messini.

"Radovi će se provoditi u luci Taranto, gdje je brodu ranije bilo odobreno privremeno pristanište tijekom pripreme za sanaciju", navode iz Brodosplita.

Izvođač radova bit će Ecologica S.p.A., specijalizirana talijanska tvrtka s dugogodišnjim iskustvom u dekontaminaciji i zbrinjavanju opasnih materijala. "Projekt će se provoditi u skladu s važećim propisima o zaštiti okoliša i zdravlja na radu, uz nadzor lokalnih i državnih tijela", ističu iz splitskog brodogradilišta.

Početak radova predviđen je nakon završne potvrde lokalne službe za sigurnost na radu i zaštitu zdravlja (SPESAL), čime će se, kako navode, "osigurati da su svi sigurnosni uvjeti u potpunosti ispunjeni prije početka sanacije".

Otpadni materijal koji sadrži azbest bit će pažljivo zapakiran, označen i prevezen u specijalizirani centar za zbrinjavanje u regiji Basilicata, u skladu s europskim i talijanskim propisima o gospodarenju opasnim otpadom.

"Odobrenjem ovih radova otklonjene su posljednje administrativne prepreke, čime se omogućuje nastavak dugoočekivane obnove i tehničkog preuređenja broda Moby Drea, uz strogo poštivanje najviših standarda sigurnosti i zaštite okoliša", poručuju iz Brodosplita.

Odjel za odnose s javnošću Brodosplita zaključuje kako će projekt biti proveden "uz maksimalnu pažnju prema zaštiti zdravlja radnika i okoliša, u skladu s europskom praksom".