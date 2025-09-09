Brod koji spašava živote u zadarskom akvatoriju već 20 godina: "Bez broda ne možete ništa"

Već dvadeset godina otočanima u zadarskom akvatoriju život spašava brza brodica hitne medicinske pomoći. Godišnje ima 500-tinjak intervencija i od velike je važnosti u hitnim slučajevima. Najviše je posla ljeti, kada je na otocima velik broj gostiju.

Telefonski poziv liječniku i tim hitne medicinske pomoći kreće iz ambulante u Kalima. Nezgodan pad s bicikla i ozljeda kralježnice dovoljan su razlog za pokretanje broda za hitni prijevoz pacijenata s otoka Ugljana i Pašmana.

- Za crvene hitne intervencije on je sve. Bez broda ne možete ništa jer ovdje nemate mogućnosti zbrinuti pacijente kako se ti u bolnici radi, rekao je dr. med. Damir Kruško za HRT.

12 metarski brod koji može ploviti brzinom od 25 čvorova u Zadar stiže za samo nekoliko minuta.

- Ako netko krvari, ako ima bol u prsima, moždani. Bez broda ne možete ništa tako da taj brod zaista spašava, rekao je Kruško.

Stresan je ovo posao za sve, a brzina ključna.

- Kada se dogodi nesreća morate biti u roku 2, 3 minuta najviše 5 na brodu. Znači stresno je jer ne znaš što te čeka, a po vremenskim uvjetima da ne pričamo, istaknuo je voditelj brodice Božidar Batistić.

- Dosta je stresno, ima svačega. Većinom su to manje stresne stvari, ali nadoknadi sve onih par intervencija koje znaju biti zeznute i svašta se vidi, starijih, djece, svakakvih dijagnoza, naglasio je Kruško.

Sigurnost otočnima

U 20 godina ova brodska veza prevezla je i spasila tisuće pacijenata.

- Definitivno je sigurnost otočnima, oni obave godišnje 400-500 prijevoza, to je broj koji govori sve, plus sigurnost turista na Ugljanu i Pašmanu. Mislim da se svi mogu osjećati sigurno, poručio je načelnik općine Preko Jure Brižić.

Najteže je kad se ne uspije spasiti nečiji život, a najljepše kada prevoze trudnicu pa cijela ekipa svjedoči rađanju novoga života.