Brnabić optužila EU za šutnju o "neonacističkim okupljanjima" u Hrvatskoj

Srpska premijerka Ana Brnabić u objavi na platformi X oštro je kritizirala institucije Europske unije i političke skupine u Europskom parlamentu zbog, kako tvrdi, izostanka reakcije na "otvoreno neonacistička okupljanja" u Hrvatskoj.
Prozvala skupine u Europskom parlamentu
U objavi je izravno prozvala više političkih skupina u Europskom parlamentu, navodeći da nijedna od njih, prema njezinim riječima, "nikada nije reagirala i osudila" događaje u kojima "deseci tisuća ljudi" redovito sudjeluju.
"Kako je moguće da nitko iz EU-a, niti jedna jedina skupina u Europskom parlamentu, nikada nije reagirala i osudila otvoreno održavane neonacističke svečanosti u Hrvatskoj, u kojima redovito sudjeluju deseci tisuća ljudi?", napisala je Brnabić.
Tvrdnje o potpori hrvatske Vlade i spominjanje Jasenovca
Brnabić u objavi tvrdi da su ti događaji "otvoreno podržani od hrvatske Vlade" te da se na njima, kako navodi, "pjeva i veliča" koncentracijske logore u kojima su, prema njezinim riječima, "stotine tisuća Srba, Židova i Roma" ubijene, uključujući djecu.
"Ovi ljudi pjevaju i veličaju koncentracijske logore u kojima su stotine tisuća Srba, Židova i Roma ubijene na monstruozne načine, uključujući djecu", navela je.
U nastavku je postavila pitanje dopuštenosti takvih okupljanja unutar Europske unije te spomenula "otvoreno slavljenje masovnih ubojstava" u koncentracijskom logoru Jasenovac.
"Kako je ovo dopušteno u EU-u? Šutite o otvorenom slavljenju masovnih ubojstava u koncentracijskim logorima u Jasenovcu, a istodobno propovijedate o vladavini prava i europskim vrijednostima", poručila je Brnabić.
Kritika dvostrukih kriterija i poziv da se "progovori"
Brnabić je u objavi ocijenila da se, dok se u Hrvatskoj, kako tvrdi, "razbuktava fašizam", EU bavi kritiziranjem Srbije zbog pitanja vezanih uz REM Vijeće i pravosudne zakone.
"Dok takav fašizam bjesni u Hrvatskoj, vi ste zauzeti kritiziranjem Srbije zbog REM Vijeća i pravosudnih zakona", napisala je.
Objavu je zaključila pozivom europskim institucijama i političkim skupinama da, kako je naglasila, "brane najosnovnije vrijednosti".
"Neka vas čujemo kako branite najosnovnije vrijednosti! Progovorite!", poručila je Brnabić.
How is it possible that no one from the EU, not one single EP group - @EPPGroup, @EPP, @TheProgressives, @GreensEFA, @ecrgroup, @PatriotsEP, @ESNgroup_EU, @RenewEurope, @Left_EU has ever reacted and condemned the openly-held neo-Nazi festivities in Croatia, in which tens of… pic.twitter.com/AYNbuaFbO0
— Ana Brnabic (@anabrnabic) January 17, 2026