Brnabić optužila EU za šutnju o "neonacističkim okupljanjima" u Hrvatskoj

Srpska premijerka Ana Brnabić u objavi na platformi X oštro je kritizirala institucije Europske unije i političke skupine u Europskom parlamentu zbog, kako tvrdi, izostanka reakcije na "otvoreno neonacistička okupljanja" u Hrvatskoj.

Prozvala skupine u Europskom parlamentu

U objavi je izravno prozvala više političkih skupina u Europskom parlamentu, navodeći da nijedna od njih, prema njezinim riječima, "nikada nije reagirala i osudila" događaje u kojima "deseci tisuća ljudi" redovito sudjeluju.

"Kako je moguće da nitko iz EU-a, niti jedna jedina skupina u Europskom parlamentu, nikada nije reagirala i osudila otvoreno održavane neonacističke svečanosti u Hrvatskoj, u kojima redovito sudjeluju deseci tisuća ljudi?", napisala je Brnabić.

Tvrdnje o potpori hrvatske Vlade i spominjanje Jasenovca

Brnabić u objavi tvrdi da su ti događaji "otvoreno podržani od hrvatske Vlade" te da se na njima, kako navodi, "pjeva i veliča" koncentracijske logore u kojima su, prema njezinim riječima, "stotine tisuća Srba, Židova i Roma" ubijene, uključujući djecu.

"Ovi ljudi pjevaju i veličaju koncentracijske logore u kojima su stotine tisuća Srba, Židova i Roma ubijene na monstruozne načine, uključujući djecu", navela je.

U nastavku je postavila pitanje dopuštenosti takvih okupljanja unutar Europske unije te spomenula "otvoreno slavljenje masovnih ubojstava" u koncentracijskom logoru Jasenovac.

"Kako je ovo dopušteno u EU-u? Šutite o otvorenom slavljenju masovnih ubojstava u koncentracijskim logorima u Jasenovcu, a istodobno propovijedate o vladavini prava i europskim vrijednostima", poručila je Brnabić.

Kritika dvostrukih kriterija i poziv da se "progovori"

Brnabić je u objavi ocijenila da se, dok se u Hrvatskoj, kako tvrdi, "razbuktava fašizam", EU bavi kritiziranjem Srbije zbog pitanja vezanih uz REM Vijeće i pravosudne zakone.

"Dok takav fašizam bjesni u Hrvatskoj, vi ste zauzeti kritiziranjem Srbije zbog REM Vijeća i pravosudnih zakona", napisala je.

Objavu je zaključila pozivom europskim institucijama i političkim skupinama da, kako je naglasila, "brane najosnovnije vrijednosti".

"Neka vas čujemo kako branite najosnovnije vrijednosti! Progovorite!", poručila je Brnabić.