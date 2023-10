BRILJANTNA IDEJA Dalmatinka nazvala radio kako bi podsjetila muža na propust. Poslušajte kako je reagirao

Dalmatinka Ana i obratila se ekipi radio Brava, zamolivši ih da prenesu poruku njenom suprugu Anti.

Naime, kazala je kako svog Antu već neko vrijeme podsjeća da treba podići obrasce za HZZO kako bi mogao koristiti roditeljski dopust.

No, zaboravljivi Ante se još uvijek nije pomakao s mjesta, iako je došao posljednji dan za podizanje papira. Zato je Ani snila briljantna ideja - kao pomoć će iskoristiti radijski eter.

Voditelji Dora Srdar, Marko Bratoš i Hrvoje Kečkeš su bili oduševljeni Aninim pozivom te su odlučili nazvati Antu.

"Wow, svaka čast Ani! Stvarno mi je to rekla stotine puta. Duhovito je... hej, možete li joj reći da želim..." - izjavio je Ante, a zatim je dodao da će se i on pobrinuti za to da Ana ne zaboravi nešto, koristeći isto tako radijski kanal.

Što se tiče konačnog ishoda, jesu li Ante uspjeli podsjetiti na HZZO i otvoriti roditeljski dopust, to nam nije poznato.