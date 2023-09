BREKALO STAO U OBRANU LIVAJE "Ne možemo se olako opraštati od takvih igrača"

Zlatko Dalić objavio je popis igrača hrvatske reprezentacije na koje računa u dvjema utakmicama kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje se igraju u listopadu. Podsjetimo, Hrvatska će 12. listopada u Osijeku dočekati Tursku, a tri dana kasnije gostovat će u Cardiffu kod Walesa. Na popisu su ponovno Marko Livaja i Josip Brekalo.

Brekalo ima 33 nastupa i četiri pogotka za hrvatsku reprezentaciju, no za nju nije igrao od lipnja 2022. i pobjede protiv Francuske (1:0) u Ligi nacija. Brekalo je tada bio na terenu 72 minute, ali ga Dalić nakon toga nije zvao. Ove sezone je za Fiorentinu upisao sedam nastupa. Nije postigao pogodak niti je ostvario asistenciju. Brekalo je krilni napadač, a pozvan je nakon teške ozljede Ivana Perišića i ozljede Ivanušeca, koji je na popisu, ali pitanje je koliko će moći igrati.

"Mandžukić mi nije htio odati da ću vjerojatno biti pozvan"

"Sretan sam što sam se vratio u reprezentaciju nakon godinu dana. Nažalost, u Wolfsburgu se dogodio splet okolnosti, imao sam probleme. Morao sam mijenjati klub, propustio sam Svjetsko prvenstvo. U Fiorentini je velika konkurencija", rekao je Brekalo za RTL.

"Trebalo je vremena da se nametnem. Mislim da sam u velikoj konkurenciji to i uspio tijekom ljeta. Moram ovako nastaviti. Nadam se da ću pomoći reprezentaciji i da ćemo izboriti Europsko prvenstvo", dodao je.

Brekalo je otkrio kako mu je Mario Mandžukić najavio da bi mogao ponovno biti pozvan. "Čuo sam se s Mandžukićem koji je odgovoran za napadače u Serie A. Naravno da su me pratili cijelo vrijeme, vidjeli su da sam u prvim kombinacijama u Fiorentini, da dobro igram i da ću vjerojatno biti pozvan. Nije mi htio odati, nego mi je rekao da se možda vidimo uskoro", izjavio je Brekalo.

"Nažalost, imamo problema s ozljedama. Perišiću i Oršiću otišli su prednji križni ligamenti, a Ivanušec se ozlijedio baš kad je uzletio. Nekome se tako otvori prilika, to je dio sporta. Čekao sam svoju šansu. Bio sam fokusiran na rad kako bi mi što prije došao taj trenutak", komentirao je Brekalo.

"Livaja je dokazan u HNL-u"

Brekalo je komentirao poziv Livaji, koji nije bio dio reprezentacije protiv Latvije i Armenije, odnosno nakon incidenta na Rujevici. Podsjetimo, trening je u lipnju nakratko bio prekinut nakon što je Livaja krenuo prema tribinama u verbalni okršaj s dijelom publike koja ga nije prestajala vrijeđati. Kapetan Hajduka zbog toga je napustio pripreme uoči završnice Lige nacija.

"Mislim da smo mi ipak jedna reprezentacija, država koja nema toliko širok bazen igrača pa da se možemo olako opraštati od svih i ne držati ih u krugu reprezentacije, pogotovo jer se radi o jednom igraču koji je dokazan, predokazan za našu ligu.

Dominantan je u Hajduku, pokazao je da može biti bitan i za reprezentaciju. Sigurno svojim kvalitetama može pomoći. Nisam bio na okupljanju, ne znam što se dogodilo, ali sretan sam što se svaki igrač vrati jer svatko može pomoći na svoj način", izjavio je Brekalo, dodavši kako se ne ljuti što nije bio na Svjetskom prvenstvu u Kataru jer je svjestan da nije imao minutažu u klubu.

"S Walesom smo imali i prije okršaje, nije lako igrati protiv njih. Za Tursku sigurno ne treba previše trošiti riječi, znamo kakva je to reprezentacija. Neće biti lako, ali to je pravi test. Ako to prođemo, praktički smo osigurali Europsko prvenstvo i sigurno imamo kvalitete za to", uvjeren je Brekalo.

Ovo su igrači koje je Dalić pozvao za listopadsku reprezentativnu akciju:

Vratari: Dominik Livaković, Ivica Ivušić, Nediljko Labrović

Obrambeni: Domagoj Vida, Borna Barišić, Josip Juranović, Joško Gvardiol, Borna Sosa, Josip Stanišić, Josip Šutalo, Martin Erlić

Vezni: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Marcelo Brozović, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Lovro Majer, Luka Ivanušec

Napadači: Andrej Kramarić, Josip Brekalo, Bruno Petković, Marko Livaja, Petar Musa

Pretpozivi: Duje Ćaleta-Car, Marin Pongračić, Luka Sučić, Nikola Moro, Martin Baturina, Dion Drena Beljo, Matija Frigan, Dominik Kotarski.

